Schönberg

Ein Sommer ohne Konzerte in Schönberg? Für viele Menschen undenkbar. Seit 33 Jahren lädt die Kirchengemeinde zum Schönberger Musiksommer ein. Doch wegen der Corona-Pandemie ist in dem Jahr vieles anders. Auch für den Musiksommer. Er fällt zum ersten Mal aus.

Und doch wird es in diesem Sommer wieder Musik und bildende Kunst in Schönberg geben – in neuer Form, ungewohnt und vielversprechend. Der künstlerische Leiter Christoph D. Minke und der Konzertmanager Karsten Lessing erläutern in einer gemeinsamen Erklärung: „Im Rahmen der Vernunft und der gegebenen begrenzten Möglichkeiten möchte die Kirchengemeinde Schönberg als Veranstalterin des Schönberger Musiksommers die entstehende Leerstelle gleichzeitig spürbar machen und doch füllen.“

Rückbesinnung auf die Wurzeln

Ein Konzertprogramm könne es nicht geben, aber: „Unsere Tugenden möchten wir bewahren. Wir besinnen uns auf unsere Wurzeln, auf das, was da ist, auf die Ressourcen, die die Musiksommerstadt Schönberg so reichhaltig zu bieten hat: Atmosphäre, Menschen, Architektur – und nicht zuletzt ein geräumiger und doch lauschiger Kirchplatz.“

Die Organisatoren laden im Sommer zu einer neuen Reihe ein: „Klingender Kirchplatz, offene Kirche.“ Räume sollen geöffnet werden. „Es geht am 30. Juni los und hört am 1. September auf“, kündigt Christoph D. Minke an. An jedem Dienstag von 19 bis 21 Uhr wird die Kirche in Schönberg geöffnet sein. Christoph D. Minke und Karsten Lessing erklären: „Man kann die markierten Wege und Plätze nutzen, eine Kerze entzünden oder die Musiksommererinnerungsbilder aus dem illustrierten Tagebuch des in Rankendorf ansässigen Künstlers Magnus Pelkowski betrachten.“ Die Bilder werden in der Kirche ausgestellt.

Der Eintritt wird frei sein

Ab 20 Uhr soll dann die offene Kirche für etwa 45 Minuten auch akustisch bemerkbar und erlebbar sein. Die Kirchenglocken werden läuten, Orgelklänge werden aus der Kirche erschallen, unter der Kastanie werden akustische und elektronische Instrumente gespielt, Märchen erzählt, lyrische Werke rezitiert. Die Kirchengemeinde verspricht: „Künstlerinnen und Künstler tragen zusammen, was Herzen erfreut, Seelen gesund macht, Gemeinschaft – auch mit Abstand – fördert.“ Jeden Dienstag von Neuem. Der Eintritt wird frei sein.

Die Reihe soll nach Auskunft der Veranstalter ein Beitrag sein, mit Respekt für das Hier und Jetzt und allen Erfordernissen geschehen zu lassen, was geschieht. Es ist eine Einladung zu Bewegung und Offenheit. Kirchenmusikdirektor Christoph D. Minke sagt: „Es wird wesentlich lockerer sein, als ein Konzert wäre.“

Elisabeth Weber gehört zu den vielseitigsten Geigerinnen ihrer Generation. Im Sommer spielt sich in Schönberg. Quelle: Britt Marie Ahrens

Die Reihe „Klingender Kirchplatz, offene Kirche“ beginnt am 30. Juni mit der Veranstaltung „Gloria: Soli Deo – Die Glocke von 1728, kommentiert von der Winzer-Orgel.“ Am 7. Juli folgt „Violine solo – Elisabeth Weber“, am 14. Juli „Puls: Das Fundament wird Melodie, die Glocke von 1601 kommentiert von Orgel und Kontrabass“ und am 21. Juli „Der Brunnen am Ende der Welt: Märchen und Musik mit Anna und Wolf Malten.“

Am 28. Juli lädt die Kirchengemeinde Schönberg ein zu einem gemeinsamen Abend mit dem Titel „Dein Reich komme: Vater unser im Himmelreich – Die Glocke von 2019, kommentiert von der Winzer-Orgel und der Van-der-Linden-Orgel.“

Am 4. August folgt „Violine und Viola solo – Elisabeth Kufferath“, am 11. August „Projekt Stillleben – Elektronische Musik von Onnen Bock und Frank Plagge“, am 18. August „Hempelsches Duell mit Lyrik: Christian Glockzin, Stefanie Mette und Stefanie Messal“, am 25. August „Die Band vom Kirchplatz: Jazz Cross Company“ und am 1. September schließlich „Da Pacem: Gib uns Frieden“– Die Glocke von 2019, Gesänge vom Frieden.“

Veranstalter beantragen finanzielle Hilfe

Ausgefallene Konzerte, keine Eintrittsgelder: Das bedeutet für die Veranstalter einen enormen Verlust von Einnahmen. Kommen sie trotzdem über die Runden? Christoph D. Minke antwortet: „Wir haben den Ehrgeiz, den Schaden möglichst gering zu halten.“ Zum Teil würden Veranstaltungen, die für dieses Jahr geplant waren, auf 2021 verschoben. So sei es mit einigen Sponsoren besprochen worden. Öffentliche Geldgeber würden zu ihren langfristigen Zusagen stehen.

Ausreichen wird das nach Auskunft des Musiksommerchefs jedoch nicht. Er sagt: „Wir müssen etwas anmelden für den Rettungsschirm.“ Beim Landesförderinstitut werde eine finanzielle Hilfe beantragt. Die Veranstalter arbeiten daran.

Von Jürgen Lenz