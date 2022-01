Corona-Proteste: Polizei löst nicht angemeldete Versammlung in Grevesmühlen auf

Grevesmühlen

Erneut hatten sich am Montagabend etwa 40 Männer und Frauen im Grevesmühlener Stadtzentrum versammelt, um gegen die Coronaauflagen zu protestieren. Es war die dritte Veranstaltung dieser Art in der Stadt, beim ersten Mal hatten 17 Personen teilgenommen, vor einer Woche waren es 36. Die Polizei löste die Veranstaltung auf, da niemand im Vorfeld die Versammlung angemeldet hatte. Die Beamten hatten den Teilnehmern angeboten, die Versammlungsleitung zu übernehmen, da jedoch wurde abgelehnt. Die Demonstranten verließen daraufhin den Marktplatz und zogen durch die Goethestraße in Richtung Amtsgericht. Eine spontan angemeldete Versammlung, an der sich 15 Personen beteiligten, fand am Ploggensee, statt. Diese Versammlung verlief auflagenkonform, teilte die Polizei mit.

14 Personen in Gadebusch

In der Gadebuscher Innenstadt hatten sich nach Angaben der Behörden ebenfalls 14 Personen versammelt, um still ihren Protest gegen die Corona-Beschränkungen auszudrücken. Weil es auch hier keine Anmeldung gab, wurde ein ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz eingeleitet. Die Polizeiinspektion Wismar begleitete mit rund 50 Einsatzkräften das Versammlungsgeschehen.

750 Demonstranten in Wismar

In Wismar nahmen rund 750 Menschen an der Versammlung unter dem Motto „Einigkeit und Recht und Freiheit - Für freie Gesundheit & Impfentscheidung - Keine Spaltung“ teil, die gegen 17:30 Uhr auf dem Marktplatz begann. Der Aufzug führte über die Großschmiedestraße, die Bahnhofstraße, Am Hafen entlang über die Ulmenstraße, weiter über die Dahlmann- und die Mecklenburger Straße schließlich zurück zum Marktplatz. Dort endete die Versammlung gegen 19:40 Uhr. Um den Mindestabstand einhalten zu können, zog sich der Aufzug schätzungsweise 500 Meter in die Länge. Hierdurch kam es zeitweise zu Verkehrseinschränkungen.

Sechs Ermittlungsverfahren eingeleitet

Laut der Schweriner Staatsanwaltschaft wurden unabhängig von dem am Montag in Gadebusch eingeleiteten Verfahren inzwischen sechs Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit nicht angemeldeten Versammlungen eingeleitet. Drei davon aufgrund von Ereignissen in Grevesmühlen, zwei Verfahren beziehen sich auf das Geschehen in Wismar, ein weiteres Verfahren betrifft die Proteste in Gadebusch. Ziel der Ermittlungen sind die jeweiligen mutmaßlichen Organisatoren der Veranstaltungen.

Von Michael Prochnow