Grevesmühlen

Die Polizei hat erneut ein Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit einer nicht angemeldeten Veranstaltung am Montagabend in Grevesmühlen eingeleitet. Hintergrund war, dass nach Polizeiangaben 36 Männer und Frauen an einer nicht angemeldeten Versammlung teilgenommen hatten, die sich gegen die Corona-Politik richtete. Vor einer Woche hatten an der Auftaktveranstaltung 17 Personen teilgenommen. Die Gruppe marschierte kurz nach 18 Uhr durch die Innenstadt, anschließend stellten die Teilnehmer Kerzen vor dem Rathaus ab, gegen 19.20 Uhr war die Veranstaltung nach Aussage der Polizei beendet.

Von Michael Prochnow