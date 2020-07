Boltenhagen

Reinhard Wnendt lebt seit Jahresanfang in Boltenhagen, seinen Altersruhesitz hat sich der Senior anders vorgestellt. Vor allem als Angehöriger einer Risikogruppe fürchtet er angesichts der Situation im Ostseebad um seine Gesundheit, berichtete er in einem Leserbrief. Andere Bewohner des Ostseebads und Urlauber können seine Ansicht nicht ganz nachvollziehen. Hier einige der Reaktionen von unserer Facebook-Seite:

So schreibt Heiko Jenner: Es heißt ja nicht ohne Grund „Boltenbeach“ – Perle der Ostsee – Hochburg des Tourismus. Und wie ich es wahrgenommen habe, sind die Gäste doch recht rücksichtsvoll. Bei so einer Aufnahme kann man natürlich den Eindruck bekommen, dass es mächtig voll am Strand ist. Ich kenne es aber auch anders – es waren schon mehr Menschen am Strand. Warum verfallen einige immer bloß gleich in Panik?

Andere Leser sind der Meinung, Reinhard Wnendt hätte sich besser informieren sollen. Veit Böhm: Da hätte er sich vorher mal in Boltenhagen umsehen sollen. Dann hätte er vielleicht gemerkt, dass es da im Sommer immer voll ist.

Chris Genzel: Es ist Sommer und es sind Ferien, da sind alle Urlaubsorte von Ost nach West und Nord nach Süd voll. Das war schon jedes Jahr so und wird auch so bleiben. Wenn man seine Ruhe haben will, muss man irgendwo im Hinterland seinen Alterswohnsitz suchen, dann hat man seine Ruhe und braucht keine Angst zu haben, sich irgendwo zu infizieren. Urlaubsorte haben es eben so an sich, dass in der Saison viel los ist.

Klützer Erbsenzähler: Ich würde fast vermuten, dass der Leser aus den alten südwestlichen Bundesländern kommt, berufsempört über alles und jeden ist und in seiner Tasche den Hobbypolizistenausweis hat. Morgen ziehe ich nach Vietnam und stelle übermorgen fest, dass die da gar kein Eisbein mit Sauerkraut haben. Warum hat mir das aber auch keiner gesagt?

Dennis Bielefeld: Mannomann, das ist doch eine Ausnahmesituation, und wenn er zu einer Risikogruppe gehört, dann soll er im Haus bleiben. Und in Boltenhagen ist schon immer viel los gewesen.

Antje Malion: Dann hätte er seinen Alterswohnsitz woanders suchen sollen. Boltenhagen ist von Mai bis September doch seit Jahren so voll und man braucht auch dort die Touristen.

Andere Leser sorgen sich wegen der vielen Touristen um den ganzen Ort, wie Friedhelm Glaser: Lassen wir die Ferien enden, 14 Tage später ist alles wieder zu. Eine Ausgangssperre könnte dann auch noch kommen. Firmen gehen Pleite, viele Arbeitslose, Wirtschaft im Eimer, gute Nacht Deutschland, danke an die vielen Urlauber, die nur an sich gedacht haben. Deutschland, egoistisches Land.

Joachim Thamm: Wir leben auch seit einiger Zeit hier, dieses Jahr ist es besonders schlimm, weil alle, die nicht nach Malle oder Griechenland fahren können, hier nach Boltenhagen kommen. Man muss nur schauen, wie sie sich am Strand und auf der Promenade benehmen. Papierkorb, Mülleimer kennen sie nicht. Hundehinterlassenschaften werden einfach liegen gelassen. Voll ist es immer, aber dieses Jahr ist es sehr extrem. Wird sicherlich nächstes Jahr wieder anders, wenn sie wieder alle nach Spanien, Italien, Griechenland fahren können und dort die Strände versauen. Ich frage mich nur, ob die sich in ihrer Heimat auch so benehmen.

Von Malte Behnk