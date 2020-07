Rostock

Am 3. August startet MV-weit wieder der reguläre Schulbusverkehr. So wollen die Landkreise und Städte in der Corona-Krise agieren:

Vorpommern-Greifswald: Zwischen Pasewalk und Rügen werde es keine zusätzlichen Schulbusse geben, sagt Kreissprecher Achim Froitzheim. Man habe „keine Strukturen und Kapazitäten, um vom üblichen Ablauf der Schülerbeförderung abzuweichen“. Froitzheim weist auf die Pflicht hin, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. „Ohne eine solche erfolgt keine Beförderung.“ Ob und wer kontrolliert – keine Antwort.

Nordwestmecklenburg: Einige „Änderungen und Verbesserungen der Fahrverbindungen“ kündigt Sprecher Christoph Wohlleben an. „Die Beförderung erfolgt nur mit Maske.“ Darauf würden Busfahrer die Schüler hinweisen, die neben der Verkehrswacht auch kontrollieren sollen. Auch hier seien keine zusätzlichen Busse geplant. Hinweis des Kreises: „Der Schulweg liegt in der Verantwortung der Eltern.“

Ludwigslust-Parchim: Der Landkreis organisiere seinen Schulbusverkehr wie in Vorjahren. „Es gibt keine zusätzlichen Busse“, so Sprecher Andreas Bonin. Das Fahrpersonal werde auf die Maskenpflicht hinweisen. Kontrollen gebe es nicht. Man setze darauf, dass „Schulen und Medien“ die Schüler genügend sensibilisiert hätten.

Mecklenburgische Seenplatte: Masken-Pflicht im Bus, keine zusätzlichen Fahrzeuge, heißt es auch von der Mecklenburgisch-Vorpommerschen Verkehrsgesellschaft. Die Fahrer würden die Masken beim Einstieg kontrollieren, so Geschäftsführer Torsten Grahn. Im Regionalverkehr dürfe generell vorn nur ein- und hinten nur ausgestiegen werden. Die Fahrzeuge würden zusätzlich belüftet.

Rostock: Die Rostocker Straßenbahn AG hat gerade fünf neue Busse angeschafft, die Fahrgästen zehn Prozent mehr Platz bieten. „Ein kleiner Beitrag“, sagt Vorstand Jan Bleis. Kontrollieren könnten die Fahrer in Bus und Straßenbahn die Maskenpflicht aber nicht. Dies sei nicht leistbar, da aufgrund der hohen Fahrgästezahl alle Türen für Ein- und Ausstieg genutzt werden müssten.

Landkreis Rostock: Das Verkehrsunternehmen Rebus habe „alle Vorkehrungen getroffen, um einen möglichst reibungslosen Schulstart zu realisieren“, so Kreissprecher Michael Fengler. Es gelte Maskenpflicht, mehr Fahrzeuge als in Vorjahren werde es nicht geben. Das Rebus-Personal werde die Einhaltung prüfen. Bei Bedarf könne jeder für zwei Euro eine Maske im Bus kaufen.

Schwerin: Die Landeshauptstadt verweist auf die kurzen Wege für ihre Schüler. Viele der 8000 Kinder könnten direkt bis zu ihrer Schule laufen, so Sprecherin Michaela Christen. Der Fahrplan bleibe wie in Vorjahren; morgens gebe es zusätzliche Fahrten, auf stark genutzten Linien große Gelenkbusse. Eine Sicherheitsfirma und auch das Ordnungsamt kontrollierten die Einhaltung der Maskenpflicht, auf die über Piktogrammen in allen Fahrzeugen hingewiesen werde.

Der Kreis Vorpommern-Rügen setzte auf regelmäßige Desinfektion und Lüftung in Bussen. Auch hier klarer Hinweis: ohne Mund-Nasen-Schutze keine Busfahrt; dies werde beim Einstieg kontrolliert. Dafür seien die Eltern der Schüler verantwortlich. Zusätzliche Busse werde es nicht geben, was gerade nach Schulende zu Engpässen führen könne, weil alle Grund- und weiterführende Schulen jeweils zeitgleich Schluss hätten.

Von Frank Pubantz