Corona-Schnelltests: Das sind die aktuelle Öffnungszeiten in Boltenhagen und Grevesmühlen

Grevesmühlen

Restaurant- und Kinobesuche könnten bald nur noch mit aktuellen Test möglich sein. In der Politik werden derzeit die verschiedenen Möglichkeiten diskutiert, wie die Pandemie einzudämmen sein könnte. In Nordwestmecklenburg bietet das DRK in Grevesmühlen und Boltenhagen Schnelltest-Möglichkeiten an. Seit dieser Woche gelten die neuen Öffnungszeiten wie DRK-Geschäftsführer Ekkehard Giewald berichtet. Die Teststation in Boltenhagen hat sieben Tage in der Woche geöffnet (Siehe Kasten), das Zentrum im Rotkreuzspeicher in der August-Bebel-Straße in Grevesmühlen drei Tage.

Orte und Öffnungszeiten In Grevesmühlen befindet sich das Schnelltestzentrum im Rotkreuzspeicher in der August-Bebel-Straße: geöffnet ist dienstags (15-19 Uhr), freitags (15-19 Uhr) und sonnabends von 9-13 Uhr. In Boltenhagen befindet sich die Station am Sportplatz des Ostseebades, es ist täglich geöffnet von 10-16 Uhr, sonntags ist von 10-15 Uhr geöffnet. Anmeldungen über die Internetseite www.drk-nwm.de. In Wismar betreibt das DRK in der Alten Reithalle das PCR-Testzentrum, geöffnet ist montags und dienstags von 9-13 Uhr, mittwochs bis freitags von 10-13 Uhr. Anmeldungen ebenfalls online möglich unter www.testzentren-mv.de.

Tägliche Testungen im Ostseebad

„Das wir in Boltenhagen täglich testen hängt damit zusammen, dass Gemeinde und Kurverwaltung uns gebeten haben, auf die Nachfrage durch die Urlauber einzugehen“, so der Geschäftsführer. Zwar sei die Nachfrage in den vergangenen Wochen längst nicht mehr so groß wie in Hauptsaison, aber angesichts der bevorstehenden Adventszeit dürfte sich das wieder ändern. Ursprünglich hatte das DRK in Boltenhagen noch eine zweite Teststation im Betrieb in Tarnewitz, in Gadebusch gab es ebenfalls eine Anlaufstelle. Tarnewitz wurde nach Ende der Saison geschlossen, Gadebusch ist seit Anfang November außer Betrieb. „Wenn in Gadebusch der Bürgermeister signalisiert, dass wir wieder gebraucht werden, dann sind wir auch wieder dort in der Region aktiv“, verspricht Ekkehard Giewald. Allerdings setzt das DRK verstärkt auf die mobilen Teams.

Mobile Teams im Einsatz

Unklar ist derzeit auch nicht, ob das Test- und Impfzentrum im DRK-Gebäude am Ploggensee reaktiviert wird. Dort hatten der Landkreis das Impfzentrum betrieben, das DRK ein Abstrichzentrum. Seit Juli sind beide Einrichtungen geschlossen, da laut dem Landkreis die Nachfrage deutlich gesunken war. „Im Moment gibt es keine Pläne, das Gebäude wieder als Impf- und Abstrichzentrum zu öffnen“, erklärt der DRK-Geschäftsführer. Er warte derzeit auf ein Signal vom Landkreis, wie die Politik die zu erwartende erhöhte Nachfrage regeln werde. „Ich gehe allerdings davon aus, dass wir stattdessen mit mobilen Teams in die Fläche gehen.“

Von Michael Prochnow