Grevesmühlen/Schönberg/Boltenhagen

Sie sind die Türöffner der jüngst beschlossenen Öffnungsstrategie von Land und Bund: Corona-Schnelltests. Nur wer im Besitz eines aktuellen negativen Tests ist, kommt in den Genuss körpernaher Dienstleistungen, wie Fußpflege oder Kosmetik.

Auch der Besuch von Gastronomie, Kinos oder Theatern soll künftig von so einem Test abhängig gemacht werden. Da liegt es nahe, sich einen kleinen Vorrat zum Selbertesten für zu Hause zuzulegen oder zu schauen, ob man sich rund um Grevesmühlen testen lassen kann.

Lieferzeiten 1-2 Wochen für Corona-Schnelltest

Aber Lutz Nießen, Leiter der Apotheke in Herrnburg, bedauert: „Es sind noch keine Schnelltests vorhanden.“ Die Vorlaufzeiten für eine Lieferung seien zum Teil ein bis zwei Wochen. Was die Selbsttests betrifft, sei ohnehin vieles noch unklar und nicht geregelt.

Das muss auch Jana Habeck feststellen, Leiterin der beiden Apotheken in Schönberg. Sie sagt: „Es gibt viele Unklarheiten. Wir warten stündlich auf Informationen.“ Es würden bereits Kunden nach den Schnelltests fragen. Zurzeit könne ihnen nicht geholfen werden. Noch sind bei ihr keine Tests verfügbar.

Kein Raum und Personal für Tests in Apotheken

Die Sonnenapotheke in Boltenhagen ist ebenfalls noch keine Anlaufstelle für einen Schnelltest. „Wir haben nicht den nötigen Raum für solche Tests und eigentlich kann ich auch kein Personal dafür abstellen“, sagt Apotheker Michael Herrmann. „Wir beschaffen aber die Laientests, die dann jeder selber durchführen kann“, sagt er. Sie sollen voraussichtlich in der kommenden Woche geliefert werden. „Preise wie im Discounter werden wir nicht bieten können, aber ein Test wird unter zehn Euro kosten“, sagt Herrmann.

Grundsätzlich findet er es nicht schlecht, dass die Regierung Schnelltests kostenlos für Bürger anbieten lassen will. „Aber die Politik entscheidet und der Apotheker muss sich selber um die Tests kümmern, einen Raum stellen, Mitarbeiter schulen und für sie persönliche Schutzausrüstung beschaffen“, beschreibt Michael Herrmann den Aufwand. „Wir denken aber noch über das Thema nach“, sagt er. „Vielleicht könnten auf dem Land auch Kommunen zusammenarbeiten und gemeinsam einen Raum für Tests bereitstellen“, überlegt Michael Herrmann.

Speicheltests für zu Hause waren sofort ausverkauft

Wer in Grevesmühlen nach Tests fragt, erhält ganz ähnliche Antworten. In der Apotheke am Markt hat man zwar eine Bestellung aufgegeben, doch die Ware sei noch nicht da. Preislich wird der Schnelltest für zu Hause um die 7 bis 8 Euro liegen. Auch bei der Drogeriekette Rossmann wartet man auf eine Lieferung. Sie sei angekündigt, doch wann genau sie eintrifft und was die Tests kosten werden, wissen die Mitarbeiter nicht.

Nur Stephan Holm-Bertelsen von der Stadt-Apotheke Grevesmühlen war bereits einen Schritt weiter: „Wir hatten in der vergangenen Woche 25 Spucktests für zu Hause. Die waren aber sofort vergriffen, ohne dass wir Werbung dafür gemacht hatten. Die Kunden haben danach gefragt.“ Nun warte der Apotheker auf Nachschub mit Abstrich-Tests für Laien – wenngleich er skeptisch ist, ob die Strategie der Bundesregierung bis zu Ende gedacht ist. „Das A und O ist der Abstrich, wenn der nicht stimmt, kann man den ganzen Test vergessen“, sagt Holm-Bertelsen.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Er glaube nicht, dass das jeder zu Hause hinbekommt. Er habe sich darin schulen lassen, Abstriche zu nehmen und auch mit seinen Mitarbeitern darüber gesprochen, professionelle Tests in der Apotheke anzubieten. Doch ihm geht es wie seinem Kollegen aus Boltenhagen: „Es mangelt einfach am Platz und am Personal.“ Auch die Frage der Vergütung für Aufwand und Schutzkleidung sei noch nicht geklärt. Wenn man aus dem Rathaus auf ihn zukäme, wäre er allerdings bereit, noch einmal über eine Lösung nachzudenken, denn grundsätzlich begrüße er die Teststrategie. „Wenn man denn vom geschulten Personal getestet würde.“

Von Malte Behnk, Jürgen Lenz, Juliane Schultz