Abgesagte Veranstaltungen, ausgefallene Reisen – die Pandemiebeschränkungen sorgen nicht nur dafür, dass der Bewegungsradius der Menschen deutlich kleiner wird, auch die Kontakte über die Grenzen hinaus sind auf ein Minimum zurückgefahren. Das gilt auch für die

Lars Prahler, Bürgermeister von Grevesmühlen: „Die Lage in unserer Stadt ist ernst, die Maßnahmen halte ich für gerechtfertigt und richtig.“ Quelle: Archiv

Kontakte zu den Partnerstädten. Dabei hatte Grevesmühlen in den vergangenen Jahren die Partnerschaften nicht nur neu belebt, sondern auf eine neue Stufe gestellt und extra einen Verein gegründet, der die Beziehungen weiter ausbauen soll. Doch derzeit liegt alles auf Eis. Wie sieht es eigentlich in den Partnerstädten in Schweden und Ungarn in Sachen Corona aus? Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler hat sich mit den Partnern in Verbindung gesetzt, um herauszufinden, wie es den Freunden im Norden und im Süden geht.

Rathaus in Laxa ist geschlossen

Musiker aus Laxa zu Besuch beim Stadtfest in Grevesmühlen, vorn Benny Andersson, gebürtiger Schwede und Wahlgerevesmühlener. Quelle: Archiv

Laxa, mit rund 3000 Einwohnern deutlich kleiner als Grevesmühlen, hat aktuell vier mit Corona infizierte Personen. Wie Bürgermeister Bo Rudolfsson auf Anfrage von Lars Prahler per Mail mitteilt, habe es in den vergangenen sieben Tagen insgesamt 14 Infektionen gegeben, zwei Personen befinden sich in Quarantäne. „Wir haben in Grevesmühlen etwa 20 Infizierte, das ist mein letzter Kenntnisstand“, so Lars Prahler. Insofern sei die Situation mit den schwedischen Partnern vergleichbar. „In Laxa ist das Rathaus allerdings geschlossen, der Bürgermeister arbeitet im Homeoffice.“ In Grevesmühlen ist das Rathaus weiterhin geöffnet, wenn auch eingeschränkt, Termine müssen vorher telefonisch vereinbart werden. Wie Bo Rudolfsson weiter mitteilt, gebe es auch in Schweden Einschränkungen des öffentlichen Leben. Allerdings, so beklagt sich der Bürgermeister, würden sich nicht alle Leute an die Auflagen halten. Die Informationen über die aktuelle Lage verbreitet die Kommune über die Facebookseite.

Schweden weiter ohne harten Lockdown

Schweden hatte erst vor wenigen Tagen mit der Einführung eines Pandemiegesetzes die Zügel angezogen, nachdem die Regierung zuvor auf die Vernunft der Einwohner gesetzt hatte, gibt es seit Jahresbeginn deutlich schärfere Maßnahmen. Beispielsweise dürfen sich auf privaten Feiern nur noch acht Menschen treffen, einen harten Lockdown wie in Deutschland oder Dänemark gibt es derzeit jedoch nicht.

Wenig Infizierte in der ungarischen Partnerstadt

Katalin Heincz Cserni ist Lehrerin in Nagymaros: „An Silvester haben wir einander ein viel besseres Jahr gewünscht. Ein Jahr ohne Regelungen, ohne Masken und natürlich ohne Krankheit!“ Und das die Freunde aus Grevesmühlen wieder nach Ungarn fahren können. Quelle: Archiv

Anders die Situation in Ungarn. Lehrerin Katalin Heincz Cserni ist der Kontakt für die Städtepartnerschaft in Nagymaros. Sie beschreibt unter anderen die Situation im Frühjahr. Ab dem 15 März hatte der Ministerpräsident angeordnet, alles Schulen, Hotels und Restaurants zu schließen. Die Ungarn seien schockiert gewesen über die strengen Maßnahmen. „Nur die Lebensmittelgeschäfte, Apotheken waren geöffnet, auch dort wurde geregelt, wer wann einkaufen durfte. Unsere Kleinstadt wurde ganz leer. Niemand war auf den Straßen, es gab Ausgangsverbot, wir durften unseren Wohnort nur mit einem bestimmten Grund verlassen.“ Im Juni wurden die Regeln gelockert, wenig später kamen viele Touristen in die Region an der Donau, da die meisten Ungarn ihren Urlaub in der Heimat verbrachten. Von Kranken allerdings, so schreibt Katalin Heincz Cserni, haben man kaum etwas gehört.

Bürgermeister mit Corona infiziert

Im Herbst jedoch veränderte sich die Lage in Nagymaros, Schüler und Studenten infizierten sich mit dem Coronavirus, auch der Bürgermeister der Stadt erkrankte, ebenso drei Abgeodnete, das Rathaus wurde geschlossen. Die Folge war ein erneuter Lockdown im September, sämtliche Veranstaltungen wurden verboten, Restaurants, Bibliotheken und auch das Kulturhaus mussten schließen. „In unserer Grundschule hatten wir viele kranke Kinder und Lehrer, sieben Klassen mussten in Quarantäne. Am Ende November hatten wir auch zwei Wochen digitalen Unterricht, es gab so wenig Lehrer. Dieser Advent war bei uns sehr still und traurig. Keine Veranstaltung, kein Adventsmarkt, keine Kinderprogramme.“ Laut Statistik gab es in Nagymaros bisher etwa 100 Infizierte. Wie Katalin weiter schreibt sei bisher niemand in der Stadt an Covid gestorben. „An Silvester haben wir einander ein viel besseres Jahr gewünscht. Ein Jahr ohne Regelungen, ohne Masken und natürlich ohne Krankheit!“ Und das die Freunde aus Grevesmühlen wieder nach Ungarn fahren können.

Von Michael Prochnow