Corona: So kommen genesene Nordwestmecklenburger an ihren Nachweis

Wismar

Das Gesundheitsamt in Nordwestmecklenburg stellt Genesungsnachweise für Personen bereit, die vormalig als infiziert geführt wurden. Solange die Infektion länger als sechs Monate zurückliegt, sollen von einer Covid19-Erkrankung Genesene in vielen Bereichen ähnlich behandelt werden wie Personen mit einem Impfschutz. „Wer noch keinen Bescheid vom Gesundheitsamt erhalten hat, kann auch einen entsprechenden Laborbericht über eine positive PCR-Testung oder den abgelaufenen Quarantänebescheid des Gesundheitsamtes aufgrund der Infektion als Nachweis vorlegen“, informiert Kreissprecher Christoph Wohlleben. Zukünftige Quarantäne-Bescheide werden um einen Hinweis dazu ergänzt.

Genesungsnachweise können aber auch angefordert werden. Dazu genügt eine E-Mail an: GA@nordwestmecklenburg.de. Für eine Bearbeitung müssen Name und Vornamen sowie Anschrift und Geburtsdatum angegeben werden. Im Gesundheitsamt wird dann das Vorliegen der Voraussetzungen geprüft und ein entsprechender Nachweis ausgestellt. „Personen müssen sich immer an das Gesundheitsamt wenden, das die Quarantäne ausgesprochen hat“, so Wohlleben.

Am Donnerstag meldete das Gesundheitsamt lediglich zwei Neuinfektionen. Leider meldete es aber auch eine weitere verstorbene Person. Die Inzidenz im Landkreis sinkt auf nun 30,5. Landesweit liegt der Wert bei 42,3.

Von OZ