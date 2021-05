Corona: So verteilen sich die Fälle im Landkreis über Städte und Ämter

Grevesmühlen

Seit dem 1. Mai wurden dem Gesundheitsamt Nordwestmecklenburg 15 neue Corona-Infektionen gemeldet, 14 am Sonnabend, ein weiterer am Sonntag. Zwei Menschen, die an Covid 19 erkrankt waren, sind nach Angaben der Behörden im Nordwestkreis am Wochenende verstorben. Die Zahl der Virusvariante P 1, die aus Brasilien stammt, und in Nordwestmecklenburg nachgewiesen wurde, beläuft sich auf 55. Rund 40 000 Impfungen wurden bereits verabreicht im Landkreis, aufgeteilt in rund 30 000 Erstimpfungen und 10 000 Zweitimpfungen. Die aktuelle Inzidenz beträgt 111,2.

Der Blick auf die vergangene Woche ergibt insgesamt 175 neue Fälle, die sich wie folgt über den Landkreis verteilen:

Klützer Winkel: 14

Gadebusch: 3

Grevesmühlen Land: 4

Lützow-Lübstorf: 14

Neukloster-Warin: 9

Neuburg: 2

Rehna: 0

Dorf Mecklenburg/Bad Kleinen: 16

Schönberger Lad: 14

Insel Poel: 2

Stadt Grevesmühlen: 11

Hansestadt Wismar: 86

Von Michael Prochnow