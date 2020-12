Corona: So werden die Impfdosen in Nordwestmecklenburg verteilt

Grevesmühlen/Wismar

Am Montag sollen die Impfungen, die vor der Ansteckung mit dem Coronavirus schützen sollen, in Nordwestmecklenburg beginnen. Wie Landrätin Kerstin Weiss mitteilte, habe das Gesundheitsamt des Landkreises am Sonntag den Impfstoff entgegen

Nordwestmecklenburgs Landrätin Kerstin Weiss: „Ich bin dem Verband der Hausärzte sehr dankbar, dass sie die Organisation übernommen haben und so den Anfang machen.“ Quelle: Pressestelle Landkreis NWM

genommen. „Dann impfen bei uns die Hausärzte“, so die Landrätin. Hintergrund sei, die Hausärzte, hätten sich bereit erklärt, die Bewohner in den Alten- und Pflegeheime, die sie regulär betreuen, selbst zu impfen. „Ich bin dem Verband der Hausärzte sehr dankbar, dass sie die Organisation übernommen haben und so den Anfang machen.“ Rund 1000 Impfdosen habe der Landkreis nach Angaben des Gesundheitsamtes am Sonntag in einer ersten Lieferung erhalten.

Zwei stationäre Impfzentren in Wismar und Grevesmühlen

Der Vorteil dieser Variante sei laut Kerstin Weiss, dass die Hausärzte den besten Überblick über

Geschäftsführer Michael Jürgensen (Hanseklinikum, links) und Ekkehard Giewald mit Landrätin Kerstin Weiss. Quelle: Landkreis

ihre Patienten hätten. „Und auch für die Bewohner der Alten- und Pflegeheime ist es besser, wenn sie mit vertrauten Personen umgehen.“ In den vergangenen Wochen hatten es zahlreiche Gespräche und Debatten über die Art und Weise gegeben, wie die Bewohner der einzelnen Landkreise geimpft werden können. Wie sich inzwischen herausstellt, gibt es von Landkreis zu Landkreis unterschiedliche Lösungen. Nordwestmecklenburg setzt zu Beginn auf die Hausärzte, später sollen dann die mobilem Impfteams zum Einsatz gebracht werden. Die beiden Impfzentren in Grevesmühlen, betrieben durch den DRK Kreisverband, und in Wismar, verantwortlich ist dort das Hanseklinikum, sind ebenfalls einsatzbereit. Impfmanager des Landkreises ist Facharzt Wolfgang Harrandt, der ärztliche Leiter des Gesundheitsamtes Nordwestmecklenburg.

Mobile Impfteams erst Anfang Januar im Einsatz

„Wir werden voraussichtlich erst ab dem 4. Januar mit dem mobilen Team zum Einsatz kommen“, sagt Ekkehard Giewald, Geschäftsführer des DRK Kreisverbandes in Grevesmühlen. „In Absprache mit dem Gesundheitsamt warten wir auf das Signal, wann es losgehen kann.“ Einsatzbereit seien beim DRK sowohl die mobilen Impfteams als auch das Impfzentrum am Ploggensee in Grevesmühlen. Laut Giewald hätten sich vier Ärzte bereit erklärt, die Teams zu führen. Ein Fahrzeug ist vorbereitet, dafür steht auch entsprechendes Personal zur Verfügung. Ein zweites Fahrzeug steht mit Fahrer als Ersatz bereit.

Personal für die Teams steht bereit

Hinzu kommen ehren- und hauptamtliche Kräfte des DRK, die in den kommenden Wochen den Betrieb sowohl in den Impf- als auch in den Abstrichzentren absichern. Für das Personal im Abstrichzentrum am Ploggensee zeichnet das DRK verantwortlich, das stationäre Impfzentrum steht, was das Personal anbetrifft, unter Federführung des Gesundheitsamtes. „Es war nicht gerade einfach, genügend Personal zu finden, dass auch die Qualifikationen erfüllt, um diese Aufgaben zu bewältigen“, erklärt der DRK-Geschäftsführer. „Insofern bin ich froh, dass wir es rechtzeitig geschafft haben.“

Wann die mobilen Impfteams zum Einsatz kommen und auch die stationären Impfzentren geöffnet werden, hängt in erster Linie davon ab, wann und in welcher Menge Nordwestmecklenburg Impfstoff erhält. Die 1000 Impfdosen, die am Sonntag angeliefert worden sind, seien nur der Anfang, teilte das Gesundheitsamt mit. Man erwarte weitere Lieferungen. Gelagert werden die Impfdosen an einem geheimen Ort im Landkreis aus Sicherheitsgründen.

Von Michael Prochnow