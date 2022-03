Grevesmühlen

Die Zahl der Coronainfektionen in Nordwestmecklenburg steigt weiter an. Seit Freitag wurden aus der Region laut Gesundheitsamt insgesamt 825 neue Fälle von Covid19 gemeldet. 314 am Sonnabend und 8 am Sonntag. Am Montag erfasste das Gesundheitsamt 503 Neuinfektionen sowie einen Todesfall.

Die Hospitalisierungsinzidenz lag am Montag bei 6,3. Die Infektionsinzidenz stieg über das Wochenende weiter von 2.466,8 am Freitag auf 2.611,2 am Montag. Der Landkreis Nordwestmecklenburg befindet sich seit Anfang der Woche wieder in Einstufung Orange der Stufenkarte.

Am heutigen Dienstag, 15. März, findet im Luise-Reuter-Saal in Grevesmühlen eine zweigeteilte Impfaktion statt. Von 10-15 Uhr bietet der Landkreis Impfungen mit mRNA-Impfstoffen für Personen ab 12 Jahren und Erwachsene an. Möglich sind Erst-, Zweit-, und Drittimpfungen. Personen unter 16 Jahren werden zwecks Einverständnis nur im Beisein einer Erziehungsperson geimpft.

Von 16-18 Uhr bietet das Impfteam vorerst zum letzten Mal Impfungen mit dem Kinderimpfstoff von Biontech für die Altersgruppe von 5-11 Jahren an. Für beide Angebote wird keine Terminanmeldung benötigt.

Von OZ