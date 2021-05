Grevesmühlen

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen sinkt weiter in Nordwestmecklenburg, am Wochenende wurden lediglich fünf neue Fälle gemeldet, ein weiterer kam am Montag hinzu, die Inzidenz sank auf 69,3. Landesweit liegt der Wert bei 84,6. 44 790 Impfungen sind im Landkreis verabreicht worden, aufgeteilt in 32 643 Erst- und 12 147 Zweitimpfungen. Insgesamt wurden in der vergangenen Woche 108 Neuinfektionen im Landkreis erfasst, das sind rund ein Drittel weniger als in der Vorwoche. Im Klützer Winkel wurde nicht ein einziger Fall seit dem 3. Mai gemeldet, die meisten Fälle (51) gab es in Wismar.

Und so verteilen sich die Fälle in der vergangenen Woche:

Klützer Winkel 0

Gadebusch 2

Grevesmühlen-Land 4

Lützow-Lübstorf 10

Neukloster-Warin 6

Neuburg 6

Rehna 3

Dorf-Mecklenburg/Bad Kleinen 3

Schönberger Land 12

Insel Poel 1

Stadt Grevesmühlen 10

Hansestadt Wismar 51

Von Michael Prochnow