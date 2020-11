Schönberg/Dassow/Selmsdorf

Gemütlich, heimelig, fast familiär: So kennen die Schönberger ihren Weihnachtsmarkt. Einwohner und Besucher der Stadt finden alle Jahre wieder in einem besonders lauschigen Ambiente den Kirchplatz vor. Das ist erst einmal Vergangenheit. In diesem Jahr wird der Kirchplatz leer sein. Keine Bude wird dort stehen, keine Adventslieder werden zu hören sein, kein Duft von frischen Waffeln und Muzen wird durch die Lüfte wehen. Der Schönberger Bürgermeister Stephan Korn (Kommunale Wählergemeinschaft) bedauert: „Der Weihnachtsmarkt kann diesmal nicht stattfinden.“ Das Infektionsgeschehen lasse es nicht zu.

Stephan Korn sagt, die Entscheidung habe auch eine moralische Komponente. All die Jahre habe der Weihnachtsmarkt auf dem Kirchplatz in Schönberg eine herzliche, warme Atmosphäre. Das sei nicht möglich, wenn Menschen in großen Abständen stehen müssen.

Keine Chance in Selmsdorf

Ebenfalls im Dezember wollten die Selmsdorfer ihren Weihnachtsmarkt aufbauen – also nach den vier Wochen, in denen feststeht, dass strenge Coronaregeln gelten. Noch steht nicht fest, welche Bestimmungen danach gelten werden. Einen Weihnachstmarkt 2020 wird es aber auch in Selmsdorf auf keinen Fall geben – wegen der Pandemie.

„Wir wollen nicht, dass eine Gefährdung der Bevölkerung auftritt“, sagt Marcus Kreft (SPD), Bürgermeister in Selmsdorf. Quelle: Jürgen Lenz

Bürgermeister Marcus Kreft ( SPD) erläutert: „Der Kulturausschuss hat einstimmig entschieden, dass bis Jahresende keine Veranstaltungen stattfinden, auch kein Weihnachtsmarkt und keine Seniorenweihnachtsfeier der Gemeinde.“ Hintergrund sei das Infektionsgeschehen. Marcus Kreft betont. „Wir wollen nicht, dass eine Gefährdung der Bevölkerung auftritt.“

Wie Selmsdorf im kommenden Jahr mit Veranstaltungen umgeht, müsse man sehen, erläutert der Selmsdorfer Bürgermeister. Es gebe den Wunsch, zumindest draußen etwas stattfinden zu lassen – mit Einhaltung der Abstandsregeln. Marcus Kreft sagt: „Das sehen wir beim Weihnachtsmarkt kritisch, weil man erfahrungsgemäß dichter zusammensteht. Da sind uns einfach die Risiken zu hoch.“

Die Dassower eröffnen alle Jahre wieder am ersten Advent die Reihe der Weihnachtsmärkte im Schönberger Land. So war es bisher. Der Sozialausschuss der Stadtvertretung hat einstimmig entschieden, ihn diesmal ausfallen zu lassen. Die Entscheidung war nach Auskunft der Bürgermeisterin Annett Pahl ( SPD) nicht umstritten. Es sei nicht lange diskutiert worden.

2019 war der Markt in Dassow besonders gut besucht

Schauplätze des Weihnachtsmarktes in Dassow sollten wieder die Kirche und der Platz vor dem Gotteshaus sein. Stadt und Kirchengemeinde hatten sich dafür entschieden. 2019 war der Weihnachtsmarkt dort besonders gut besucht.

2019 gingen besonders viele Dassower auf den Weihnachtsmarkt. Auf dem Kirchplatz standen 14 Buden, fünf Zelte und eine Rollenbahn für Kinder. Quelle: Jürgen Lenz

Pastor Ekkehard Maase sagt über die Absage in diesem Jahr: „Es ist außerordentlich schade. Ich sehe aber keine andere Möglichkeit.“ Es wäre nicht verantwortlich, auch diesmal zum vorweihnachtlichen Treiben einzuladen.

Ein Höhepunkt sei immer das Singen der Kita-Kinder in der Kirche gewesen, erläutert Ekkehard Maase. Auch das könne es jetzt wegen des Gesundheitsschutzes leider nicht geben.

Von Jürgen Lenz