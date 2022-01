Corona: Zahl der Neuinfektionen in Nordwestmecklenburg sinkt leicht

Wismar

Mit 344 gemeldeten Coronafällen am Donnerstag sinkt die Zahl der Neuinfektionen ein wenig. Dafür nimmt die Hospitalisierungsinzidenz etwas zu und steigt auf 4,4.

Am Montag waren 454 Infizierte in Nordwestmecklenburg gemeldet worden, am Dienstag 755 und am Mittwoch 563. Die 7-Tage-Inzidenz ist am Donnerstag auf 1567,3 gestiegen – die zweithöchste in Mecklenburg-Vorpommern. Im vierstelligen Bereich sind außerdem Schwerin (1613,9), Rostock (1005,4), der Landkreis Rostock (1014,4) und Ludwigslust-Parchim (1184,4).

Auch MV ist mit 1011,6 vierstellig. Die Gesamtinfektionszahl liegt bei 3090. Die meisten Fälle melden Vorpommern-Greifswald mit 487 und Ludwigslust-Parchim mit 471. In der risikogewichtigen Stufenkarte sind alle Landkreis auf Orange.

Von OZ