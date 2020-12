Grevesmühlen

Das Gesundheitsamt des Landkreises Nordwestmecklenburg meldet am Mittwoch 25 neue Fälle. 122 mit Corona infizierte Menschen befinden sich im Landkreis Quarantäne, insgesamt sind es 447. Von den neuen Fällen seien neun Kontaktperson der Kategorie 1, so das Gesundheitsamt. Dabei handele sich überwiegend es wieder um Ansteckungen im familiären Umfeld. Aus dem Sana-Klinikum in Wismar wurden drei positive Patienten gemeldet worden.

Auf Weisung des Gesundheitsamtes wurden am Mittwoch rund 130 Abstriche in den Testzentren vorgenommen, in einem Fall war das Gesundheitsamt selbst mit einem mobilen Team im Einsatz, weil sich die zu testenden Personen bereits in Quarantäne mit einer infizierten Person im Haushalt befanden und sich selbst keinen Abstrich organisieren konnten. Die Kontaktverfolgung durch die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes soll auch am Silvestertag fortgesetzt werden.

Impfungen für 2020 abgeschlossen

Die Impfungen in Alten- und Pflegeheimen sind nach Aussage der Kreisverwaltung am mittwoch fortgesetzt worden und seien weitestgehend abgeschlossen. Sämtliche der insgesamt 975 Dosen seien verbraucht worden. Nachschub erwartet das Gesundheitsamt Anfang Januar, am 4. Januar werden die nächsten 975 Impfdosen erwartet mit denen die dann 9 Impfteams um die ausführenden Hausärzte ihre Arbeit fortsetzen können.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Plan für die kommende Woche stehe bereits fest, so ein Behördensprecher. „Für die Folgewochen warten wir noch auf Benachrichtigung vom Land über Lieferzeitpunkt und Menge der zu erwartenden Impfdosen.“ Über die Einladung und Terminvergabe für Personen, die in der nächsten Phase ihre Impfungen erhalten sollen, wird das Land voraussichtlich in den kommenden Tagen informieren.

Von Michael Prochnow