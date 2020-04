Corona-Zahlen auf einen Blick: 20 000 Masken für Nordwestmecklenburg – nur 76 Infizierte 

Grevesmühlen

Das Thema fehlende Schutzausrüstung entspannt sich in Nordwestmecklenburg. Das gab Landrätin Kerstin Weiss ( SPD) jetzt bekannt. Zum einen habe der Kreis 20 000 Schutzmasken erhalten, die das Land aus Vietnam per Flugzeug importierte. Zum anderen haben viele Einrichtungen und Betriebe sich selbst Masken besorgt beziehungsweise seien von Initiativen versorgt worden.

So hatte laut Weiss der evangelische Kirchenkreis seine Hilfe angeboten, dessen Mitglieder haben ehrenamtlich 903 Masken genäht. „Die werden wir jetzt an Pflegeeinrichtungen verteilen, die diese dann an die Patienten weitergeben“, so die Landrätin.

Kerstin Weiss hält eine der Schutzmasken in den Händen, die aus Vietnam geliefert wurden. Quelle: Prochnow

Die ersten 135 Stück wurden an den Pflegedienst Volk übergeben, die übrigen Masken sollen in den nächsten Tagen verteilt werden. 800 Masken sind aus der Marge der 20 000 Stück jeweils an die Ämter im Landkreis verteilt worden.

Nahbus mit Schutzmasken ausgerüstet

4000 Einwegschutzmasken hat Nahbus erhalten. Die Busfahrer sind angehalten, nur noch Fahrgäste mit Mund- und Nasenschutz zu befördern. Die Fahrer selbst können laut Landkreis selbst entscheiden, ob sie eine Maske tragen.

Bis Montag, 4. Mai, soll entschieden werden, ob der vordere Einstieg bei den Bussen wieder geöffnet werden soll. Derzeit sind die Einstiege gesperrt, um die Fahrer vor Infektionen zu schützen. Noch ungeklärt ist derzeit die Frage, inwieweit Menschen mit schweren Erkrankungen beziehungsweise Behinderungen Masken im ÖPNV tragen müssen.

2450 Kinder für Notfallbetreuung gelistet

Etwa 11 300 Kinder gibt es derzeit im Nordwestkreis, die einen Anspruch auf einen Kita- beziehungsweise Hortplatz haben. Aufgrund der Neuregelung der Notfallbetreuung wurde die Zahl der Berufsgruppen angehoben, die Anspruch auf Betreuung ihrer Kinder in der Corona-Krise haben.

Laut Kreisverwaltung sind das 2450 Kinder. Wie Landrätin Kerstin Weiss mitteilte, würden aktuell jedoch deutlich weniger Kinder in den Einrichtungen betreut, offenbar würden nicht alle Eltern das Angebot in Anspruch nehmen. „Es sind weniger Kinder als eigentlich dürften.“

1000 Schüler werden derzeit beschult

Knapp 1000 Schüler haben in dieser Woche mit dem Unterricht in Nordwestmecklenburg begonnen. Etwa 500 davon sind Zehntklässler, dazu kommen 450 Abiturienten sowie 23 Berufsschüler und 27 Schüler von Gymnasien, die die mittlere Reife anstreben. Am kommenden Montag, 4. Mai, werden weitere 2000 Schüler hinzukommen, da die vierten Klassen sowie die neunten und elften Klassen mit dem Unterricht beginnen. Unklar ist derzeit noch, wie und wann die weiteren Klassenstufen beschult werden.

2366 Kinder haben Anspruch auf kostenloses Schulessen

Nach dem Willen der Landesregierung soll das Schulessen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket auch während der Corona-Krise den Kindern zur Verfügung stehen, die Anspruch darauf haben. Laut Kerstin Weiss sind das in Nordwestmecklenburg 2366 Kinder aus bedürftigen Familien, die ihr Mittagessen nach Hause geliefert bekommen sollen – theoretisch.

„Praktisch ist das nicht umsetzbar, wir können nicht jedes Kind mit Essen beliefern, das ist logistisch nicht machbar. Wir werden eine andere Lösung finden.“ So können die Eltern die Mahlzeiten für die Kinder bei den Essensanbietern abholen. Fragen dazu beantwortet der Fachdienst Soziales (03841/304 050 32).

Bislang 76 Infizierte in Nordwestmecklenburg

Die Zahl der seit März mit Corona Infizierten beträgt 76. Davon sind laut Gesundheitsamt derzeit 13 Personen aktuell infiziert, ein Mensch ist verstorben, 62 Männer und Frauen haben die Krankheit überstanden. In stationärer Behandlung befindet sich derzeit eine Person. 45 Männer und Frauen – inklusive der 13 Infizierten – sind in Quarantäne. 1693 Abstrichtests wurden bislang in Wismar und Grevesmühlen durchgeführt.

Von Michael Prochnow