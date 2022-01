Grevesmühlen

108 Jungen und Mädchen werden in der Kita „Die jungen Weltentdecker“ in Grevesmühlen betreut, 36 davon in der Krippe. Aufgrund der Pandemie und der damit verbundenen Auflagen waren die Eltern in Mecklenburg-Vorpommern von der Landesregierung aufgefordert worden, die Kinder, wenn möglich, Anfang Januar zu Hause zu betreuen. „Das funktioniert in Einzelfällen, aber die große Mehrheit der Kinder ist in der Einrichtung“, sagt Alexander Loy, Leiterin der DRK-Kita.

Malwettbewerb der Wobag Wer malt das schönste Haus vom Nikolaus? Diese Frage stellte die Wobag Grevesmühlen Ende vergangenen Jahres den Kitas in der Stadt. Unter den Einsendungen wurden schließlich die schönsten Bilder prämiert. Und gewonnen haben zwei Gruppen, die Gruppe II und die Gruppe II, der Kita „Die jungen Weltentdecker“. Kurz vor Weihnachten gab es den Anruf über die tolle Nachricht. 75 und 150 Euro betragen die Preisgelder, die nun in den jeweiligen Gruppen gut angelegt werden. Für die jüngeren Kinder soll ein Wandspielzeug, das die Motorik trainiert, angeschafft werden, bei den Vorschulkindern wird das Geld voraussichtlich für das Abschlussfest oder einen Ausflug verwendet.

Damit haben sie und ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch gerechnet. „Denn Erfahrung haben wir inzwischen reichlich gesammelt“, berichtet die Leiterin, die wie die meisten Kollegen und Kolleginnen auch Kinder hat, die in der Kita oder in der Schule sind. „Wir wissen, was es für die Eltern heißt, wenn die Einrichtungen geschlossen sind.“ Dass die Kitas derzeit geöffnet sind, bedeutet für Alexandra Loy und ihr Team unter anderem auch, die Auflagen durchzusetzen. Denn der Kontakt der Eltern soll minimiert werden. „Wir haben in den vergangenen zwei Jahren inzwischen alles durchgespielt, angefangen beim Zutrittsverbot für die Eltern.“

Derzeit arbeitet die Einrichtung mit sogenannten Laufkarten. Das heißt, für jede Gruppe gibt es jeweils drei Laufkaten, so dass drei Eltern ihre Kinder in die Gruppe bringen können. „Wenn die Karten weg sind, dann müssen die nächsten warten, bis wieder eine abgegeben wird.“ Das System koste zwar Zeit, habe sich aber bewährt, damit nicht zu viele Eltern gleichzeitig im Gebäude seien. „Man merkt auch, dass bei den Eltern die Luft raus ist. Der Spagat zwischen Arbeit, Corona, Notbetreuung, Schule und Kita ist nicht einfach.“ Deshalb hoffen sie, dass sich die Maßnahmen zumindest nicht mehr verschärfen.

Von Michael Prochnow