Corona: Zweites Reisebüro in Grevesmühlen schließt seine Türen

Grevesmühlen

Marita Bohnhoff sitzt an ihrem Schreibtisch und versucht zu erklären, was ihr gerade aus den Händen gleitet. Die Anspannung ist der 62-Jährigen deutlich anzumerken. Hinter dem Rücken der Inhaberin des Grevesmühlener Reisecenters Holiday sind Kataloge, die Sonne, Strand und Palmen zeigen. Die machen Lust auf das, was uns derzeit verwehrt wird: Urlaub im Ausland und bis mindestens Ende November auch in Deutschland.

„Die Entscheidung der Bundesregierung ist aus gesundheitlicher Sicht nachvollziehbar, aber aus wirtschaftlicher Sicht war es der Hammer“, umschreibt Marita Bohnhoff den „leichten“ Lockdown bis zum 30. November. Wie es im kommenden Jahr weitergeht, vermag niemand zu sagen. Deshalb traf sie die schwere Entscheidung, ihr Reisebüro am Marktkauf zum 11. Dezember zu schließen. „Was nützen meine lieben Kunden und die schönsten Reiseziele, wenn nichts bereist werden kann“, begründet sie.

Zwar hätte sich die Situation in den vergangenen Wochen entspannt und viele hätten spontan Urlaub in Deutschland, Dänemark oder Polen gebucht. Doch nun bestimmen wieder Stornierungen ihren Arbeitsalltag. Das finanzielle Polster wird immer kleiner und bevor Marita Bohnhoff Insolvenz anmelden muss, zieht sie lieber vorher die Reißleine.

Im Juli 20-jähriges Bestehen gefeiert

Mit dem Reisecenter Holiday ist es das zweite Reisebüro, das in diesem Jahr wegen Corona schließt. Im Sommer gab André Maise bekannt, dass er sein „Reiseland Reisefieber“ in Grevesmühlen zum 30. Juni schließt. „Es tut weh, vor allem weil es eine Situation ist, die wir nicht selbst verschuldet haben. Für all die Beratungsarbeit , die die Kollegen in den Reisebüros leisten, erhalten sie keinen Cent, wenn die Reise coronabedingt abgesagt wird. Es entstehen dabei einfach nur zusätzliche Kosten“, erklärt Marita Bohnhoff traurig und bedankt sich im gleichen Moment bei ihren vielen Kunden für das entgegengebrachte Vertrauen.

Erst im Juli feierte sie ihr 20-jähriges Bestehen. Das kommende Jahr ist sie noch im Homeoffice für die Kunden da (holiday@gvm-reisecenter.de). Auch dann können noch Reisen gebucht und gegebenenfalls offene Gutscheine eingelöst werden. Am 31. Dezember 2021 ist für sie endgültig Schluss.

Von Jana Franke