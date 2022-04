Corona im Nordwestkreis: 1821 Neuinfektionen in einer Woche

Grevesmühlen

Seit Gründonnerstag wurden in Nordwestmecklenburg 508 Neuinfektionen mit Covid19-gemeldet, davon 274 über die Ostertage und 234 am Dienstag. Hinzu kommen laut Gesundheitsamt sieben Todesfälle, drei wurden am Sonnabend gemeldet und vier am Dienstag.

Über Ostern blieb der Landkreis in Stufe Gelb der Risikogewichteten Stufenkarte, ebenso wie das Land MV. Für sich in Stufe Orange stehen noch Ludwigslust-Parchim, die Mecklenburgische Seenplatte, Vorpommern-Rügen und Vorpommern Greifswald. In der vergangenen Woche belief sich die Zahl der Infektionen mit Covid 19, die in Nordwestmecklenburg gemeldet wurden, auf 1821. Sie verteilen sich folgendermaßen auf die Städte und Ämter:

Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen 153

Amt Gadebusch 109

Amt Grevesmühlen-Land 110

Amt Klützer Winkel 127

Amt Lützow-Lübstorf 159

Amt Neuburg 49

Amt Neukloster-Warin 115

Amt Rehna 123

Amt Schönberger Land 302

Gemeinde Ostseebad Insel Poel 23

Hansestadt Wismar 451

Stadt Grevesmühlen 100

