Corona im Nordwestkreis: Sechs Personen in Quarantäne, keine Neuinfektion

Ein gutes Zeichen? Seit mehreren Tagen hat es keine Corona-Neuinfektionen in Nordwestmecklenburg gegeben. Wie der Landkreis mitteilte, seien seit Mitte März 2220 Männer und Frauen mittels Abstrich getestet worden, 79 Infizierte wurden in dieser Zeit registriert. 77 gelten als geheilt, ein Mann ist gestorben, ein weiterer befindet sich in stationärer Behandlung.

Aktuell gibt es keinen einzigen nachgewiesenen Fall im Nordwestkreis. Sechs Personen befinden sich in Quarantäne, dabei handelt es sich um Männer und Frauen, die von Auslandsreisen zurückgekehrt sind. Das Gesundheitsamt steht mit ihnen in ständiger Verbindung.

Warnung vor zu früher Euphorie

Dennoch warnen die Experten vor zur früher Euphorie, zwar stünden die Chancen gut, dass Nordwestmecklenburg wie der Rest des Landes auch, weitgehend von der Pandemie verschont bleiben könnte. Doch welche Nachwirkungen die Aufhebung der Reisebeschränkungen haben wird, das werde sich erst noch zeigen.

So sah es Pfingsten vor den Vermietungsbüros in Boltenhagen aus. Quelle: Privat

Vor allem über Pfingsten war es in den Städten und Ostseebädern entlang der Küste rappelvoll, Boltenhagen zeigte sich über die Feiertage mit vollen Stränden, gut besuchten Cafés und Restaurants sowie einem gewaltigen Andrang auf die Unterkünfte. Die dürfen nur 60 Prozent ihrer Kapazitäten auslasten, allerdings hat sich schnell gezeigt, dass die Kontrolle dieser Regelung nahezu unmöglich ist.

