Auf das derzeitige Infektionsgeschehen reagiert auch die Stadt Grevesmühlen. Bürgermeister Lars Prahler nimmt die aktuelle Corona-Landesverordnung unter anderem zum Anlass, die Öffnungszeiten in der Kita Am Lustgarten zu verkürzen.

Die Einrichtung bleibt vom 28. bis 30. Dezember aufgrund von Betriebsferien wie jedes Jahr geschlossen. „Vom 4. bis 15. Januar wird die Kita bis 16.30 Uhr und der Hort bis 17 Uhr öffnen“, erklärt er. Mit den verkürzten Öffnungszeiten soll ermöglicht werden, dass die Erzieherinnen und Erzieher nicht innerhalb verschiedener Gruppen wechseln müssen.

„Dies ist mit der Elternvertretung einvernehmlich vereinbart worden“, betont Prahler und hofft auf Verständnis. „Um Weihnachten und Silvester wird es nach Einschätzung des RKI zu stärkerem Infektionsrisiko kommen und wir müssen dafür Sorge tragen, dass wir vor allem in der Kita vermehrte Infektionen und Quarantänemaßnahmen bei einer größeren Anzahl unserer Beschäftigten vermeiden.“

Rathaus und Bibliothek geschlossen

Für den Zeitraum vom 22. Dezember bis 8. Januar gibt es auch besondere Maßnahmen für das Rathaus, die Stadtinformation und die Bibliothek. Im genannten Zeitraum bleiben die Türen des Rathauses verschlossen, die Mitarbeiter stehen jedoch weiterhin telefonisch zur Verfügung. „Unverschiebbare und gesetzlich erforderliche Termine zum Beispiel im Bürgerbüro oder Standesamt bleiben bei telefonischer Voranmeldung selbstverständlich möglich“, so Prahler.

Die Mitarbeiter in der Verwaltung arbeiten in zwei Schichten, teilweise im Homeoffice, und bauen in diesem Zeitraum mit Vorrang Überstunden und ihren Urlaub ab. „Das kann zu Beeinträchtigungen der Erreichbarkeit einzelner Mitarbeiter des Rathauses führen“, merkt Lars Prahler an.

Onleihe jederzeit möglich

Die Stadtinformation und die Stadtbibliothek bleiben ebenfalls vom 22. Dezember bis 8. Januar 2021 geschlossen. Die Rückgabefristen der entliehenen Medien werden entsprechend angepasst.

In diesem Zusammenhang sei noch einmal auf die Möglichkeit der Onleihe hingewiesen. 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche können Nutzer aus einer Vielzahl von Medien auswählen: eBooks, eAudio, Zeitschriften und Zeitungen. Zu finden ist die Onleihe über www.onleihe-mecklenburg-vorpommern.de, über die Onleihe-App auf Tablet/ Smartphone oder über die Homepage der Stadtbibliothek.

