Covid-19 - Corona in Rütinger Kita: So viele Kinder und Erzieher müssen jetzt in Quarantäne

Nachdem am Donnerstagabend bekannt wurde, dass ein Krippenkind und eine Erzieherin der Kita „Bussi Bär“ in Rüting (Nordwestmecklenburg) positiv auf Corona getestet wurden, sind am Freitag schon einmal alle weiteren Kinder getestet worden.