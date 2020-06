Bad Doberan

Hier eine Türklinke, da ein Treppengeländer, dort ein Parkscheinautomat: Mehr oder weniger unbewusst fassen wir im Alltag so manches an. Das ist in Corona-Zeiten nicht anders. In Geschäften und Restaurants sind die Inhaber und Betreiber dafür verantwortlich, alles möglichst virenfrei zu halten. Aber wer übernimmt das im öffentlichen Raum?

Jeder kann etwas tun

Zunächst einmal ist jeder einzelne gefragt, sagt Anja Neutzling, Sprecherin des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus). „Wer sich im öffentlichen Raum bewegt, trägt in einem hohen Maße Verantwortung für sich selbst und gegebenenfalls für Kinder und Angehörige, die nicht entsprechend für sich selbst sorgen können“, sagt sie.

Anzeige

Anders als in Geschäften und Gaststätten könne man dort nicht kontrollieren, ob sich die Passanten regelmäßig die Hände waschen und desinfizieren. Auch das Tragen einer Maske lasse sich im öffentlichen Raum in der Gesamtheit nicht durch eine Verordnung regeln. „Jeder Einzelne kann aber sein Infektionsrisiko mit dem richtigen Verhalten deutlich senken“, sagt die Sprecherin des Lagus.

Weitere OZ+ Artikel

So sieht das auch Andreas Molkentin, Leiter des Bauhofs in Bad Doberan. Er spricht von einer Vertrauensbasis. „Jeder weiß, was als persönlicher Handlungsweise an den Tag zu legen ist.“

Wer kontrolliert die Reinigung ?

Die Landesregierung passt ihre Verordnungen jeweils an die aktuelle Situation in Bezug auf das Virus an. „Einrichtungen und Institutionen müssen auf dieser Basis Hygienekonzepte erarbeiten und umsetzen, die an die konkreten Bedingungen vor Ort angepasst sind.“

Für die konkreten Situationen im öffentlichen Raum seien die Gesundheitsämter der Landkreise und kreisfreien Städte zuständig. Sie überwachen beispielsweise die Reinigung der öffentlichen Toiletten. Auch alle Arbeitgeber sollten individuelle Schutzkonzepte erstellen, in denen zum Beispiel die Reinigung von Handläufen in öffentlichen Gebäuden enthalten ist. Allerdings: „Es gibt keine Verpflichtung, diese Konzepte dem Lagus vorzulegen.“

Desinfektion in Wismar

In den Gebäuden der Hansestadt Wismar gibt es entsprechende Vorschriften. „Unsere vertraglich gebundenen Reinigungsfirmen sind angewiesen, Türklinken, Handläufe und Ähnliches verstärkt zu reinigen und zu desinfizieren“, sagt Stadtsprecher Marco Trunk. Das gelte auch für die Reinigungskräfte im Rathaus. Für die Besucher stünden in allen Verwaltungsgebäuden Desinfektionsmittel und andere Hygieneartikel zur Verfügung.

Auch im Rathaus und in den städtischen Kitas von Grevesmühlen wurden die Hygienemaßnahmen ausgeweitet. „So erfolgen im Rathaus stetige Desinfektionen von Handläufen, Türklinken und ähnlichem durch ein Fachunternehmen“, sagt Bürgermeister Lars Prahler. Zudem bestehe die Plicht zum Tragen von Mund-und-Nasen-Bedeckung. Besucher müssten sich zudem in Listen eintragen, um Infektionsketten nachvollziehen zu können. Das Rathaus ist erst seit Kurzem wieder für den Publikumsverkehr geöffnet. Zuvor seien Termine nach Angaben des Bürgermeisters nur nach Voranmeldung vergeben worden. Nun lege eine Dienstanweisung Verhaltensregeln für die Beschäftigten fest.

Das wöchentliche OZ-Corona-Urlaubs-Update als Newsletter Jetzt neu: Wir bieten Ihnen gebündelt alle News und Tipps rund um den Urlaub in MV in Corona-Zeiten. Der Newsletter kommt jede Woche am Donnerstag gegen 10 Uhr in Ihr E-Mail-Postfach. Ganz einfach hier anmelden!

Zusätzliche Kosten gleichen sich aus

Wieder nutzbar sind in Grevesmühlen auch die Parkscheinautomaten. Die Stadt habe sie in der Zeit des Lockdowns gesperrt, sagt der Bürgermeister. Die Automaten würden jedoch nicht regelmäßig desinfiziert. Das gelte seinen Angaben zufolge auch für Geländer im öffentlichen Bereich. „Das ist auch nicht aus den bestehenden Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts oder den Landesverordnungen ableitbar“, sagt Lars Prahler. Stattdessen verweist er – wie die Sprecherin des Lagus – darauf, dass jeder selbst dafür Sorge tragen sollte, sich nach dem Aufenthalt in der Öffentlichkeit die Hände zu waschen.

Für die zusätzlichen Hygienemaßnahmen habe die Stadt nach Angaben des Verwaltungschefs einen Fachbetrieb engagiert. Dieser wäre sonst auch für die Reinigungsleistungen nach Veranstaltungen beauftragt worden. „Durch die Verminderte Anzahl gleichen sich die Mehrkosten jedoch teilweise aus“, sagt Lars Prahler.

Mit Apps können Autofahrer ihre Parktickets lösen, ohne den Automaten berühren zu müssen. Dazu rät der Bad Doberaner Bauhofleiter Andreas Molkentin. Quelle: Cora Meyer

App statt Desinfektion

Nicht die Kosten, sondern das Personal ist das Problem in Rerik. Weil es zu wenig Reinigungskräfte gibt, sieht sich Bürgermeister Wolfgang Gulbis derzeit nicht in der Lage, die Kurtaxautomaten so zu reinigen, wie es seiner Ansicht nach erforderlich ist. Er hat deshalb angewiesen, die Automaten vorübergehend zu entfernen. Urlauber müssen die Gebühren währenddessen direkt in der Kurverwaltung entrichten. Das ist im Ostseebad Kühlungsborn nicht der Fall. Auch die Parkscheinautomaten würden dort nach Angaben von Katja Schneider, Sprecherin der Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH derzeit nicht zusätzlich gereinigt. Stattdessen verweist die Stadt auf die Möglichkeit, Parktickets über entsprechende Apps über das Mobiltelefon zu lösen.

Mindestabstand für Bauhofmitarbeiter

Für diese App wirbt auch der Bauhofleiter von Bad Doberan. Die Stadt hat alle Parkautomaten mit einem gesonderten Aufkleber versehen, der darauf hinweist. Der Bauhof selbst desinfiziert die Automaten nicht. „Natürlich ist die Corona-Belastung für uns eine besondere Situation“, sagt Andreas Molkentin. „Aber wir können dem nur beschränkt Rechnung tragen.“ Die Mitarbeiter hätten ein großes Aufgabengebiet. „Da müssen wir am Ball bleiben und reagieren können.“ Die Reinigung von Handläufen in öffentlichen Gebäuden gehöre allerdings nicht dazu. Das übernähme nach Angaben des Bauhofmitarbeiters Gerd Laqua der jeweilige Hausmeister.

An die besondere Situation hat der Bauhof auch interne Abläufe angepasst. So müssten die Mitarbeiter den vorgeschriebenen Mindestabstand einhalten. „Wir haben auch verschiedene Essenszeiten eingeführt“, sagt Gerd Laqua. Und es werde mehr Desinfektionsmittel genutzt. Nach Einschätzung des Bad Doberaner Bauhofleiters Andreas Molkentin habe man die Corona-Situation in der Münsterstadt gut im Griff: „Wir sind stolz, behaupten zu können, dass wir die Sache größtenteils überstanden haben.“

Von Cora Meyer