Die Zahl der mit dem Corona-Virus infizierten Personen ist weiter rückläufig in Nordwestmecklenburg. Seit Mitte März haben sich 79 Männer und Frauen infiziert. Aktuell sind zwei Personen registriert, eine davon befindet sich in einer Rehaklinik, eine weitere in Quarantäne. Ein Mensch ist an der Infektion gestorben. 76 gelten als geheilt. 1929 Personen wurden inzwischen getestet.