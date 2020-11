Aktuell befinden sich 1170 Personen in Nordwestmecklenburg in Quarantäne. Eine solch hohe Zahl gab es bislang noch nie, auch die aktuell 84 infizierten Personen bedeuten einen Höchststand in der Region. Nach einem positiven Fall in der Wismarer Brecht-Schule befinden sich alle Lehrer und Schüler in Quarantäne.