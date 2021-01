Grevesmühlen

Wie das Gesundheitsamt des Landkreises mitteilt, wurden am Sonntag fünf Corona-Neuinfektionen in Nordwestmecklenburg gemeldet. Zusammen mit den 19 Fällen, die seit Donnerstag registriert worden sind, steigt die Gesamtzahl auf 24. Nach Aussage der Behörde stehen die fünf Neuinfektionen vom Sonntag in engem Zusammenhang mit bisherigen positiven Fällen, vorwiegend im Familienverbund sowie im beruflichen Umfeld seien die Infektionen erfolgt. Als Kontaktperson musste auch ein Mitarbeiter in der Kreisverwaltung in Grevesmühlen in Quarantäne versetzt werden.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die niedrige Zahl der Infektionen hängt allerdings nach Aussage von Experten auch damit zusammen, dass über die Feiertage deutlich weniger getestet worden sei. Das Abstrichzentrum in Grevesmühlen beispielsweise öffnete zwar bei Bedarf. Weil aber Hausärzte und auch das Gesundheitsamt geschlossen hatten, wurden kaum Verdachtsfälle zum Testen geschickt. Mehr als 11 000 Abstriche wurden nach Angaben des Gesundheitsamtes in Nordwestmecklenburg seit Beginn der Pandemie durchgeführt. Rund 1250 positive Fälle wurden dabei bestätigt. 22 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gibt es im Nordwestkreis.

Von Michael Prochnow