Corona in Nordwestmecklenburg: Die Infektionszahlen steigen wieder

Grevesmühlen

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen in Nordwestmecklenburg steigt nach einem zeitweiligen Rückgang wieder. Sie erhöhte sich von 102 am Sonnabend auf 108,2 am Sonntag. Das teilte das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am späten Sonntagnachmittag mit.

Fünf neue Infektionen in Nordwestmecklenburg wurden dem Lagus am Sonntag bekannt. Am Sonnabend waren es 16, am Freitag noch 30, am Donnerstag sogar 34. Die Sonnabend und Sonntag gemeldeten Zahlen haben allein für sich genommen nur einen begrenzten Aussagewert, denn am Wochenende werden den Gesundheitsbehörden weniger Ansteckungen bekannt. Aussagekräftiger ist die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche. Am Sonnabend war die diese Inzidenz bei den Ansteckungen noch zurückgegangen.

Nach Auskunft des Lagus sank am Sonnabend auch die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Hospitalisierungen – und das erheblich, nämlich von 2,5 auf jetzt 0,6. Das bedeutete: Es wurden weniger Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 in einem Krankenhaus behandelt. Am Sonntag ist jedoch auch die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Hospitalisierungen gestiegen – und zwar von 0,6 auf 2,5. Damit hat sie exakt wieder den Wert von Freitag erreicht.

Nordwestmecklenburg hatte am Sonnabend von allen Landkreisen und kreisfreien Städten in Mecklenburg-Vorpommern die mit weitem Abstand niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz bei den Hospitalisierungen. Diese Position hat am Sonntag der Landkreis Vorpommern-Greifswald mit einem unveränderten Wert von 1,7 erreicht. Auf Platz zwei: der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte mit 2,3. Für Mecklenburg-Vorpommern insgesamt liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Hospitalisierungen jetzt bei 3,6, bei den Neuinfektionen bei 200,5.

Von Jürgen Lenz