Corona in Nordwestmecklenburg: Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt

Grevesmühlen

Die Sieben-Tage-Inzident in Nordwestmecklenburg geht zurück. Sie sank von 119 am Freitag auf 102 am Sonnabend. Das teilte das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am späten Nachmittag mit.

16 neue Infektionen in Nordwestmecklenburg wurden dem Lagus am Sonnabend bekannt. Am Freitag waren es noch 30, am Donnerstag 34. Am Wochenende werden in der Regel weniger Ansteckungen bekannt.

Nach Auskunft des Lagus sank die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Hospitalisierungen ebenfalls: von 2,5 auf jetzt 0,6. Jetzt werden weniger Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 in einem Krankenhaus behandelt.

Nordwestmecklenburg hat am Sonnabend von allen Landkreisen und kreisfreien Städten in Mecklenburg-Vorpommern die mit weitem Abstand niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz bei den Hospitalisierungen.

Von Jürgen Lenz