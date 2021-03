Wismar

Die Hoffnung auf eine Entspannung der Lage in Nordwestmecklenburg wurde heute mit 55 gemeldeten Neuinfektionen vorerst zunichte gemacht. Mit 154 Fällen in den vergangenen sieben Tagen liegt die Inzidenz jetzt bei 97,9.

Und es gibt umfangreiche Quarantäne-Verfügungen, darunter drei für Kindertagesstätten in Wismar. Die erste betrifft die Eulen- und die Mäusegruppe des Evangelischen Kinderhauses Kochsche Stiftung in Wismar und deren Betreuungskräfte. Nach einem positiven Test bei einem Krippenkind müssen sie bis zum 1. April in Quarantäne, sofern sie am 16., 17. oder 18. März in der Einrichtung gewesen sind.

Quarantäne bis Anfang April

In der Kita Kindertraumland Kitrala in Wismar sind nach positiven Befunden bei zwei beschäftigten Personen 49 Kinder und acht Mitarbeitende von einer Quarantäne bis zum 2. April betroffen. Ausschlaggebend ist die Anwesenheit am 17., 18. oder 19. März. Außerdem musste nach einem positiven Test bei einer Betreuungsperson Quarantäne für das Haus Wellenreiter des Kinderwelt Wismar bis zum 2. April verhängt werden. Sie gilt für 50 Kinder und zehn Beschäftigte, die am 16., 17., 18. oder 19. März in der Einrichtung waren. Ebenfalls so lange zu Hause bleiben müssen Schüler und Lehrkräfte der Klassenstufen 3 und 4 der Grundschule Neukloster, die am 18. oder 19. März anwesend waren.

Eine Reihe von Kindern muss zudem in eine kürzer veranschlagte Quarantäne, alle die am 15. März im Hort der Kita Am Lustgarten in Grevesmühlen waren. Erst jetzt hatte sich herausgestellt, dass ein Schulkind wenige Tage später positiv getestet wurde.

Hinzu kommen Fälle von Kollegen und Familienmitgliedern bereits infizierter Personen und aus dem Pflegebereich. Für morgen werden viele weitere Quarantäne-Anordnungen erwartet.

Von OZ