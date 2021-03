Corona in Nordwestmecklenburg: Immer mehr Kinder stecken Angehörige an

Wismar

Die Zahl der Neuinfektionen im Landkreis Nordwestmecklenburg nimmt nicht ab. Am Freitag meldete das Gesundheitsamt 41 Coronafälle. Die Inzidenz liegt bei 117,6 und damit wieder an dritthöchster Stelle hinter Vorpommerns-Greifswald (124,8) und Ludwigslust-Parchim (166,7). Im Land klettert die Inzidenz auf 100,4.

Auffällig in Nordwestmecklenburg ist, dass immer häufiger infizierte Kinder in der Quarantäne ihre Eltern und andere Familienmitglieder anstecken. „Nach ersten mathematischen Analysen britischer Wissenschaftler kann dies wahrscheinlich auf die zunehmende Verbreitung der Virusmutation B.1.1.7. zurückgeführt werden“, so Kreissprecher Christoph Wohlleben.

Ungefähr die Hälfte der am Freitag gemeldeten Neuinfektionen stammt aus familiären Zusammenhängen. Im weiteren Fallgeschehen hat sich in einem produzierenden Betrieb in Grevesmühlen ein kleiner Cluster von fünf Infektionen gebildet. Ansonsten hatte das Gesundheitsamt mit zahlreichen Einzelfällen zu tun – vom Holzarbeiter und weiteren Handwerksberufen bis hin zu Beschäftigten im Gesundheitsbereich, deren Diagnose noch weitere Untersuchungen im Umfeld nach sich zieht. Allgemeinverfügungen sind für die Grundschule „Fritz Reuter“ in Wismar (177 Kinder, zehn Lehrkräfte und sieben Horterzieher), für die Kita „Zwergenland“ in Wismar (14 Kindern und vier Beschäftigte), für die evangelische Integrative Kindertagesstätte „Moorgeister„ in Grambow (50 Kinder und acht Beschäftigte) und für die Grundschule Bobitz (alle Schüler der 2. Klasse und Hortkinder der 1. Klasse) gefertigt. Eine Allgemeinverfügung zu einem Infektionsgeschehen an der Grundschule Brüsewitz wird am Samstag veröffentlicht.

Von OZ