Wismar/Grevesmühlen

Einen traurigen Rekord registrierte der Landkreis Nordwestmecklenburg jüngst in dieser Woche. 70 Corona-Neuinfektionen am Dienstag. Seit Ausbruch der Pandemie hatte es so viele an einem Tag noch nie in Nordwestmecklenburg gegeben.

Noch zeigt die Corona-Ampel auf Gelb, ab Orange treten verschärfte Maßnahmen in Kraft. Davon betroffen sind bereits die Landkreise Vorpommern-Rügen und Rostock.

Wo gilt bereits jetzt die 2G-Regelung? Müssen schärfere Maßnahmen ergriffen werden? Was wird aus den geplanten Adventsmärkten? Und woher kommen die vielen Infektionen? Landrat Tino Schomann (CDU) beantwortet am Donnerstag (18. November) im Interview der OSTSEE-ZEITUNG diese und weitere Fragen in einem Stream, der hier ab 9 Uhr live übertragen wird.

Von Jana Franke