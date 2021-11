Grevesmühlen

Die Telefone von Anett Lamché und Anna Grimm klingeln immer wieder, seitdem sich mehr Menschen in Nordwestmecklenburg mit dem Coronavirus infizieren. Unternehmer suchen Hilfe bei den Mitarbeiterinnen der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordwestmecklenburg. Die beiden Frauen antworten am Corona-Infotelefon der WFG auf drängende Fragen.

„Häufig geht es um Hygienekonzepte in den Unternehmen“, sagt Martin Kopp, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Der Hintergrund: Arbeitgeber müssen betriebliche Hygienekonzepte erstellen. Grundsätzlich gilt eine Maskenpflicht, wenn technische oder organisatorische Maßnahmen keinen ausreichenden Schutz bieten.

„Die Nachfrage ist im Moment gut“

Und was tun, wenn sich ein Mitarbeiter infiziert hat? Auch diese Frage beantworten Anett Lamché und Anna Grimm am Corona-Infotelefon.

„Die Nachfrage ist im Moment gut“, sagt Martin Kopp. Was auffällt: Seit Oktober rufen deutlich mehr Unternehmer an als in den Monaten zuvor. Ursache sind offensichtlich die steigenden Corona-Fallzahlen in Nordwestmecklenburg.

Unsicherheit herrscht vor allem in kleineren Betrieben. „70 Prozent der Unternehmen haben bis zu zehn Mitarbeiter“, sagt Martin Kopp über die Firmen, die die Corona-Hotline der WFG anrufen. Kleinere Betriebe sind auch die Hauptzielgruppe des Info-Telefons, das vom Europäischen Sozialfonds und dem Schweriner Wirtschaftsministerium gefördert wird.

Über 90 Prozent der Betriebe haben weniger als zehn Mitarbeiter

Von ihnen gibt es in Nordwestmecklenburg sehr viele. Von den 6000 Betrieben haben über 90 Prozent weniger als zehn Mitarbeiter. Das ist etwas mehr als der Prozentsatz der Anrufer beim Info-Telefon der WFG.

Erreichbar ist die Corona-Hotline von Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und von Montag bis Donnerstag von 13 bis 15 Uhr unter 038 41 / 30 40 98 41. Anna Grimm und Anett Lamché beantworten nicht nur Fragen rund um Corona. „Sie sind auch für sonstige Beratungen zuständig“, erklärt Martin Kopp.

Am Freitag stellten sich die beiden Mitarbeiterinnen der WFG bei einem Unternehmerfrühstück in Grevesmühlen vor. Der Unternehmerverband Norddeutschland Mecklenburg-Schwerin und die Stadt Grevesmühlen organisierten das Treffen in Räumen des Diakoniewerks.

Von Jürgen Lenz