Grevesmühlen

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Coronafälle in Nordwestmecklenburg ist leicht gesunken. Sie betrug am Sonnabend nach Auskunft des Landesamtes für Gesundheit und Soziales 1554. Die Zahl gibt an, wie viele neue Corona-Fälle je 100 000 Einwohner in den letzten sieben Tagen dem Gesundheitsamt bekannt geworden sind. Am Sonnabend wurden in Nordwestmecklenburg 257 Neuinfektionen gemeldet.

Die Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz betrug am Sonnabend 3,2. Diese Zahl gibt an, wie viele Menschen pro 100 000 Einwohner seit Sonnabend voriger Woche in Zusammenhang mit Covid-19 in ein Krankenhaus eingewiesen wurden. Am Freitag meldete das Landesamt ebenfalls 3,2.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Covid-Intensivbetten im Klinik-Cluster Schwerin, Ludwigslust-Parchim und Nordwestmecklenburg sind jetzt zu 7,9 Prozent ausgelastet. Das ist etwas mehr als am Freitag, als das Landesamt einen Wert von 7,4 Prozent angab.

Von Jürgen Lenz