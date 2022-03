Corona in Nordwestmecklenburg: Sieben-Tage-Inzidenz steigt

Grevesmühlen

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Nordwestmecklenburg ist auf 1711,7 gestiegen. Das teilte das Landesamt für Gesundheit und Soziales am Sonnabend mit. Der Wert stieg gegenüber Freitag um 65,9. 404 neue Fälle wurden gemeldet.

Negativ auch die Entwicklung bei der Sieben-Tage-Inzidenz der Hospitalisierungen. Sie gibt an, wie viele Neuaufnahmen von Corona-Erkrankten es in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner gab. Am Sonnabend lag sie in Nordwestmecklenburg bei 6,3. Das ist 1,9 mehr als am Vortag. Die Auslastung der Intensivstation stieg leicht auf 10,7 Prozent. Diese Zahl zeigt an, wie viel Prozent der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt sind. Neue Todesfälle im Zusammenhang mit Corona waren nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Soziales in Nordwestmecklenburg nicht zu beklagen

Von Jürgen Lenz