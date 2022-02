Corona in Nordwestmecklenburg: Sieben-Tage-Inzidenz steigt minimal

Grevesmühlen

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Coronafälle im Landkreis Nordwestmecklenburg ist am Sonntag minimal gestiegen. Sie beträgt nach Auskunft des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) aktuell 1554,7. Am Sonnabend waren es 1554,0. Die Zahl gibt an, wie viele neue Corona-Fälle je 100 000 Einwohner in den letzten sieben Tagen dem Gesundheitsamt bekannt geworden sind. Am Sonntag wurden in Nordwestmecklenburg nur 25 Neuinfektionen gemeldet. Es sind an arbeitsfreien Tagen immer relativ wenige.

Die Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz betrug am Sonntag 3,2. Diese Zahl gibt an, wie viele Menschen pro 100 000 Einwohner seit Sonntag voriger Woche in Zusammenhang mit Covid-19 in ein Krankenhaus eingewiesen wurden. Am Sonnabend meldete das Landesamt ebenfalls 3,2.

Die Covid-Intensivbetten im Klinik-Cluster Schwerin, Ludwigslust-Parchim und Nordwestmecklenburg sind jetzt zu 8,1 Prozent ausgelastet. Das ist etwas mehr als am Sonnabend, als das Landesamt einen Wert von 7,9 Prozent angab. Am Freitag waren es 7,4 Prozent.

Ab Montag, den 7. Februar, öffnet das DRK im Auftrag des Landkreises ein PCR-Testzentrum in Grevesmühlen, Am Ploggensee 4: montags und dienstags 9 bis 13 Uhr, mittwochs bis freitags 10 bis 13 Uhr. Das Abstrichzentrum ist für Nachfragen erreichbar unter der E-Mail-Adresse AbstrichzentrumGVM@nordwestmecklenburg.de und telefonisch unter 0151 / 27 25 79 28. PCR-Tests macht in Grevesmühlen in Zusammenarbeit mit einem Labor auch das private Testzentrum „Wellness & Beauty My Style“, Grüner Weg 29. Geöffnet ist es montags bis mittwochs 9 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr, donnerstags 9 bis 12 Uhr sowie freitags und sonntags 15 bis 18 Uhr. In Wismar öffnet ein PCR-Abstrichzentrum in der Alte Reithalle am Bürgerpark montags und dienstags 9 bis 13.30 Uhr und mittwochs bis freitags 10 bis 13 Uhr.

Von Jürgen Lenz