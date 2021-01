Grevesmühlen

Vor mehr als einer Woche haben die Impfungen in Nordwestmecklenburg begonnen, Hausärzte sind derzeit in den Alten- und Pflegeheimen unterwegs, um die über 80-Jährigen zu impfen. 975 Impfdosen standen dafür im ersten Schritt zur Verfügung. Doch wie geht es jetzt weiter? Wir haben die wichtigsten Fragen und Antworten zusammengefasst, die Antworten kommen vom Gesundheitsamt des Landkreises.

Sind bereits alle 975 Impfdosen verbraucht?

Ja, am 4. Januar sind außerdem 975 weitere eingetroffen, die gerade verimpft werden.

Ist es richtig, dass von den 200 Impfdosen, die die Krankenhäuser erhalten haben, 77 an Grevesmühlen und 123 an Wismar gingen?

Nicht ganz, die Aufteilung war 75 zu 125.

Wie ist diese Aufteilung zu erklären, Wismar ist um ein Vielfaches größer als Grevesmühlen?

Diese wurde zwischen dem Land und den beiden Krankenhausträgern ausgehandelt.

Wer wurde damit geimpft?

Unserer Kenntnis nach Mitarbeiter in ausgewählten Bereichen, die entsprechend den Vorgaben bereits in der ersten Gruppe geimpft werden sollen.

Wann werden die nächsten Impfdosen erwartet?

975 weitere kamen am 4. Januar – wir rechnen in den kommenden Wochen mit einem ähnlichen Lieferrhythmus.

Wie viele mobile Impfteams gibt es in NWM, wer betreibt sie?

Für die Impfungen in den Altenheimen waren letzte Woche zehn und ab dieser Woche sind neun Teams im Einsatz, die in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt von Hausärzten gebildet wurden.

Wann werden die Impfzentren in Grevesmühlen und Wismar ihren Dienst aufnehmen?

Sobald die entsprechenden Impfphase beginnt, in der sie benötigt werden. Wann dort ein „regulärer Betrieb“ aufgenommen wird, ist auch hauptsächlich von den Lieferungen und der weiteren Vorbereitungsarbeit der Landesebene abhängig, wenn es um Einladungen beziehungsweise Anmeldungen geht. Vereinzelt wird es auch vorher wahrscheinlichen bereits punktuelle Öffnungstermine geben.

Wer verschickt die Impfaufforderung an die Ü-80-Generation? Wie viele Menschen sind das im Landkreis?

Das wird über das Land organisiert, am Dienstagabend hat Ministerpräsidentin Manuela Schwesig in ihrer Pressekonferenz bekannt gegeben, dass die ersten Impfbenachrichtigungen an diese Gruppe sehr zeitnah erfolgen soll. Die anschließende Terminvergabe soll ebenfalls über das Land geregelt werden und ist abhängig von der Kapazität. In Nordwestmecklenburg sind etwa 11 500 Menschen über 80 Jahre.

Welche Gruppen kommen danach an die Reihe – und wann?

Nach den Bewohnern und Teilen der Mitarbeitern von Pflegeheimen werden zunächst andere vulnerable Gruppen (Menschen mit einem schwachen Immunsystem, Anm. d. Red.) und Teile der Gesundheitsinfrastruktur bedient. Der konkrete Zeitrahmen richtet sich nach der Verfügbarkeit der Impfstoffe und nach der Impfstrategie des Landes MV.

Von Michael Prochnow