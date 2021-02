Covid-19 - Corona in Nordwestmecklenburg: Viele Fälle in Wismar, wenige in Neukloster und auf Poel

Das Gesundheitsamt Nordwestmecklenburg zählt am Montag nur zwei neue Corona-Infektionen. In der letzten Januarwoche sind es im gesamten Nordwestkreis aber mehr als 100 Infektionen gewesen. Zudem ist am Montag eine weitere Person verstorben.