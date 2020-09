Rüting

Entwarnung im Fall der Corona-Infektionen in der Rütinger Kita. Nach OZ-Informationen sollen seit Donnerstagnachmittag die Ergebnisse der zweiten Testreihe vorliegen. Die seien, so teilten Eltern mit, allesamt negativ. Betroffen sind 54 Kinder sowie mehrere Erzieher nachdem vor einer Woche bekannt geworden war, dass ein Kind sowie eine Betreuerin positiv auf das Virus Sars Cov 2 getestet worden waren. Später kam noch ein weiterer Fall hinzu, eine Erzieherin hatte sich über den Hausarzt testen lassen, auch hier wurde das Virus nachgewiesen.

Kitabetrieb soll Montag wieder anlaufen

Daraufhin wurden am Freitag vor einer Woche mit einem mobilen Abstrichteam des DRK alle Kinder sowie die Erzieherinnen getestet, die ersten Ergebnisse am Sonnabend ergaben, dass es keine weiteren Infektionen gegeben hatte. Nun liegen offenbar die Resultate der zweiten Testreihe, die am Mittwoch erfolgt war, vor. Der Landkreis bestätigte das nicht, die Behörde teilte auf Anfrage mit, dass eine offizielle Mitteilung erst erfolgen werde, wenn sämtliche Eltern informiert worden seien. Am vergangenen Wochenende hatte es Kritik gegeben, weil die Behörde eine Pressemitteilung über die Testergebnisse veröffentlicht hatte bevor alle betroffenen Familien informiert worden waren. Wie jetzt Eltern gegenüber der OZ mitteilten, habe der Landkreis ihnen mitgeteilt, dass die Quarantäne ab Montag aufgehoben werden solle und der Kitabetrieb wieder anlaufen würde.

Von Michael Prochnow