Schönberg

Der Alltag kehrt zurück in die Regionale Schule mit Grundschule Schönberg. Seit Montag werden auch wieder die Fünft- und Sechstklässler dort unterrichtet. In der vergangenen Woche war das wegen des positiven Tests bei einem Fünftklässler nicht möglich.

Die Kinder und sechs Lehrer waren in Quarantäne. Sie erhielten Distanzunterricht über das Internet.

Anzeige

Das Gesundheitsamt des Landkreises Nordwestmecklenburg konnte die Quarantäne in Absprache mit dem Landesgesundheitsamt zu Sonnabend aufheben, nachdem Schüler und Pädagogen am Montag und Donnerstag getestet wurden und alle Ergebnisse negativ waren. Ein Hinweis auf eine Erkrankung durch das neuartige Coronavirus wurde nicht entdeckt.

Weitere OZ+ Artikel

Eltern eines Kindes verweigerten den Test

Damit erfüllte sich ein Wunsch der Schulleiterin Sabine Hoffmann, die sagte: „Wir hoffen sehr, dass die Tests alle negativ ausfallen.“ An den beiden Standorten der Schule in Schönberg werden 441 Schüler von 30 Lehrern unterrichtet. Nach Angaben des Kreisgesundheitsamtes konnte am Freitag nur für ein Kind die Quarantäne noch nicht beendet werden, „da die Eltern den Testaufforderungen für das Kind nicht gefolgt sind.“

Ein einzelner Test im weiteren Umfeld des ursprünglich infizierten Fünftklässlers war positiv. Nach Auskunft des Gesundheitsamtes hatte diese Kontaktperson keine Berührungspunkte zur Regionalen Schule mit Grundschule. Sie sei ebenfalls seit dem 14. August in Quarantäne. Die Quarantäne-Anordnung für diese Person werde bis mindestens 2. September aufrechterhalten.

Über den Autor

Von Jürgen Lenz