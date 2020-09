Corona in Schule oder Kita: Das müssen Eltern in Nordwestmecklenburg wissen

Grevesmühlen

Die Verunsicherung bei Eltern ist groß: Schicke ich mein Kind in die Einrichtung, wenn es Erkältungssymptome hat? Was ist, wenn ein positiver Corona-Fall an der Schule oder in der Kita auftritt? Wer muss in Quarantäne? Darf ich zur Arbeit? Mit den positiv getesteten Kindern und Erwachsenen in der Regionalen Schule in Schönberg und in der Kita Rüting wurde deutlich, wie viele für Eltern und auch für Kita- oder Schulleitung wichtige Fragen zunächst ungeklärt waren.

Unter Federführung von Nordwestmecklenburgs Landrätin Kerstin Weiss und ihrem zweiten Stellvertreter Ingo Funk hat der Landkreis Flyer herausgegeben, die die wichtigsten Antworten geben. Die Idee und die Ausführung kamen bei der Landesregierung und anderen Landkreisen so gut an, dass sie auch dort umgesetzt wird.

1. Positiver Fall an Schule oder Kita – was passiert jetzt?

Um eine Ansteckung oder Verbreitung des Coronavirus zu vermeiden, werden die Lerngruppen in der Schule oder die Gruppen der Kita in Quarantäne geschickt. Sind Lehrer oder Erzieher gruppenübergreifend tätig gewesen, kann der Betrieb auch – wie im Fall der Rütinger Kita – gänzlich eingestellt werden. Die Quarantäne gilt zunächst 14 Tage. Die Schul- oder Kitaleitung unterricht die Eltern, die ihre Kinder abholen müssen – möglichst ohne dabei öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

Das Gesundheitsamt ermittelt weitere Kontaktpersonen des infizierten Kindes. Hier ist es hilfreich, wenn die Schul- oder Kitaleitung Listen führt, wie die einzelnen Gruppen zusammengesetzt sind. Zeitnah wird bei allen Kindern, Lehrern/Erziehern ein erster Abstrich veranlasst, einige Tage später ein zweiter. Tests durch mobile Abstrichteams werden aufgrund der guten Erreichbarkeit oft an der Einrichtung durchgeführt. Sind beide Tests negativ, wird die Quarantäne aufgehoben.

2. Kind in Quarantäne – das müssen Eltern wissen:

Das Gesundheitsamt des Landkreises kontaktiert die Eltern telefonisch und bleibt bis zum Ende der Quarantäne mit der Familie in Kontakt. Die Eltern werden angehalten, sich an alle Anordnungen zu halten, auch wenn das Kind keine Symptome wie Fieber, Husten, allgemeine Abgeschlagenheit, Schnupfen, Halsschmerzen, Kopf- und Gliederschmerzen sowie Veränderung des Geruchs- und Geschmackssinns zeigt.

3. Dürfen die Eltern zur Arbeit?

Ist das eigene Kind positiv getestet worden, werden auch die Eltern getestet und müssen in Quarantäne. Hat ein anderes Kind Corona, werden nur die Kinder und Erzieher/Lehrer getestet, die mit ihm in Kontakt waren, nicht die Eltern. Denen wird aber empfohlen, dennoch ihren Arbeitgeber zu kontaktieren und das weitere Vorgehen zu besprechen. Manche Arbeitgeber stellen Mitarbeiter in solchen Fällen als Vorsichtsmaßnahme von sich aus frei. Wenn die in Quarantäne befindlichen Kinder betreut werden müssen und Mutter oder Vater dadurch einen Verdienstausfall haben, können sie eine Entschädigung beantragen. Mehr Infos dazu gibt es unter www.ifgs-online.de.

4. Wann sollte ich mein Kind zu Hause lassen?

In jedem Fall bei oben genannten Symptomen. Fieber gilt ab 38,5 Grad Celsius bei Kleinkindern und 38 Grad Celsius bei Schulkindern. Treten die Symptome im Laufe des Tages in der Einrichtung auf, müssen die Kinder isoliert und die Eltern kontaktiert werden. Der Hausarzt entscheidet über einen Test. Ist der negativ, darf das Kind nach 24 Stunden Fieberfreiheit wieder in die Einrichtung. Ist der Test positiv, darf das Kind erst nach zehn Tagen und 48 stündiger Symptomfreiheit in die Einrichtung. Eine Gesundschreibung müssen die Eltern nicht in der Einrichtung vorlegen.

5. Und wenn das Kind nur leichte Symptome hat?

Kinder mit Schnupfen dürfen in die Einrichtung gehen, sofern ihr Allgemeinzustand nicht weiter beeinträchtigt ist.

6. Müssen Eltern nach den Oktoberferien das Formular zur Gesundheitsbestätigung in der Schule abgeben?

Mit dieser erklären sie, dass das Kind sich in den vergangenen 14 Tagen nicht in einem Corona-Risikogebiet aufgehalten hat. Die Risikogebiete sind beim Robert Koch-Institut gelistet. „Es gilt eine Auskunftspflicht“, verdeutlicht Kreissprecher Christoph Wohlleben. Schulen, die diese Bestätigung nicht bekommen, machen von ihrem Hausrecht Gebrauch und schicken die betroffenen Schüler nach Hause oder lassen sie von den Eltern abholen. Zudem wird eine Meldung an das Gesundheitsamt gegeben.

Wichtige Kontaktdaten Das Gesundheitsamt des Landkreises ist unter der Telefonnummer 03841/30405300 zu erreichen. Das Bürgertelefon des Landkreises ist montags bis sonntags von 9 bis 12 Uhr unter 03841/3040300 geschaltet. Weitere Informationen zur Quarantäne gibt es auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts (www.rki.de) oder beim Landesgesundheitsamt (www.lagus.mv-regierung.de). Infos zum Verdienstausfall bekommen Sie unter www.ifsg-online.de oder per Mail unter soziales.entschaedigungsrecht@lagus.mv-regierung.de.

7. Was ist, wenn Eltern den Urlaub in Risikogebieten leugnen?

„Zunächst gilt die Unschuldsvermutung“, erklärt der zweite stellvertretende Landrat Ingo Funk. Sollte sich herausstellen, dass Eltern gelogen haben und damit andere Kinder gefährden, drohen hohe Bußgelder.

8. Beteiligen sich Einrichtungen im Landkreis an dem Fiebermess-Pilotprojekt?

Eine Abfrage in den Kitas ist bereits erfolgt. Nach Auskunft von Beate Dellin, Fachdienstleitung Jugend in der Kreisverwaltung, hat die Kita in Hohenkirchen signalisiert, bei Kindern die Temperatur zu messen. Die Maßnahme ist freiwillig. Wenn Eltern das ablehnen, wird bei ihrem Kind keine Messung durchgeführt. „Mit dieser Maßnahme soll erprobt werden, inwieweit das Fiebermessen der Kinder vor dem Beginn von Kita und Schule vor der Ausbreitung des Virus schützt“, erläutert Christoph Wohlleben. Die Abfrage an den Schulen läuft derzeit.

Von Jana Franke