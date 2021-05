Corona in Wismar: Vier Unternehmen betroffen

Wismar

Die schlechte Nachricht vorweg: Die Verbreitung der brasilianischen Virusmutation mit der Bezeichnung „P1“ hat im Landkreis weiter zugenommen. Am Dienstag kamen zwölf Fälle hinzu, am Mittwoch sieben. Die Gesamtzahl liegt nun bei 74.

Am Mittwoch wurden aus Nordwestmecklenburg 22 Neuinfektionen mit Covid19 gemeldet. Nun die bessere Nachricht: Die Inzidenz sinkt um 3,8 auf 101,7. Der landesweite Wert sinkt ebenfalls – auf nun 102,1.

Rund ein Drittel der neuen Fälle war bereits in Quarantäne und hat sich höchstwahrscheinlich im familiären Umfeld angesteckt. Bei anderen Fällen fand der Infektionsweg vermutlich über die Arbeit statt. In Wismar sind ein Metallbau-Unternehmen, ein Kfz-Betrieb und ein holzverarbeitendes Unternehmen betroffen. Zudem musste eine Zahnarztpraxis in Wismar vorläufig geschlossen werden.

Am Mittwoch ergingen Allgemeinverfügungen für die Notbetreuungsgruppe der Klasse 4a der Grundschule Rudolf-Tarnow in Wismar sowie für die Gruppe „Schröter“, die Gruppe „Schönfeldt“ und die Frühdienstgruppe der Kindertagesstätte „Am Burgsee“ in Gadebusch.

Von OZ