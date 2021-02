Corona zum Trotz: Mühlen Eichsen feiert digital Fasching

Mühlen Eichsen

Karneval wird auch in diesem Jahr beim Eichsener Carneval Club gefeiert – Corona zum Trotz. Das zwar nicht wie gewohnt in der Sporthalle in Mühlen Eichsen, dafür aber im Netz. Acht Tage lang versorgt der Verein seine Fans täglich mit einem neuen Unterhaltungsprogramm. Teilweise sind die Choreografien extra einstudiert und per Video aufgenommen worden, zum anderen gibt es Ausschnitte vergangener Auftritte zu sehen.

„Es ist für uns wirklich schlimm, dass wir in diesem Jahr nicht auftreten dürfen. Alle ECC-Mitglieder sind mit dem ganzen Herzen dabei und lieben ihre Auftritte. Deshalb haben wir uns entschlossen, trotzdem etwas zu unternehmen“, sagt Fred Schreiber, Präsident des Eichsener Carneval-Clubs. Und das wird, wie so oft in dieser Zeit, im Internet geschehen.

Digitale Karnevalswoche

„Dank Lisa Thiele können wir unseren Fans in diesem Jahr eine digitale Karnevalswoche präsentieren“, erklärt der Präsident. Denn sie sorgte dafür, dass es jeden Tag einen Auftritt zu bestaunen gibt. Startschuss war am vergangenen Sonntag mit der Rede des Präsidenten. Für Fred Schreiber war das keine ganz einfache Aufgabe. Zunächst musste er seine Rede, die dann am Sonntag um 18 Uhr zu hören und zu sehen war, vor einer Videokamera halten.

„Wir haben uns entschieden, die Karnevalswoche auf Instagram und Facebook zu stellen. Hier erreichen wir die meisten“, erklärt die Initiatorin Lisa Thiele. Das soll täglich zwischen 16 und 18 Uhr geschehen.

Die zweite Runde gehört am Montag dem Prinzenpaar Michelle I. und Ruven I. aus Rostock. Auch sie werden eine Rede halten und einen Gruß aus der Hansestadt schicken. Fred Schreiber stellt beiden in Aussicht, im kommenden Jahr erneut als Prinzenpaar zu fungieren.

„Sie haben sich extra Kostüme gekauft und können diese in diesem Jahr nicht zeigen. Also dürfen sie 2022 noch einmal antreten“, erklärt er. Dann geht es bereits in die 50. Saison des ECC und wird damit etwas ganz Besonderes. „Wir sind jetzt schon am Planen, was wir 2022 machen. Auf jeden Fall spielen dabei alle ehemaligen Mitglieder und Mitwirkenden eine große Rolle“, verrät Schreiber.

Rätsel verspricht tolle Preise

Doch bevor es so weit ist, will auch er täglich auf die öffentliche Facebook-Seite des Eichsener Carneval Club schauen. Denn dort gibt es am Dienstag einen eigens einstudierten Gardetanz der Funkengarde zu sehen. Es schließen sich am Mittwoch ein Zusammenschnitt der Männerauftritte und einen Tag später eine Überraschung an.

„Es wird am Donnerstag eine totale Neuheit geben. Mehr möchte ich aber nicht verraten, einfach reinschauen“, wirbt Lisa Thiele. Gleichzeitig macht sie auf ein Preisrätsel aufmerksam. „Wir haben jeden Tag einen Buchstaben im Programm versteckt. Alle acht zusammen ergeben ein Lösungswort, das eingereicht werden kann. Der ausgeloste Gewinner bekommt einen Preis“, erklärt die Initiatorin.

Vereinsarbeit auch in Krisenzeiten wichtig

Bis Sonntag gibt es täglich einen neuen Auftritt des ECC im Internet – und jede Menge Überraschungen. Die Facebook- und die Instagram-Seite des Vereins sind auch über die Internetseite www.eichsener-carneval-club.de zu erreichen. Dort spenden die Köpfe hinter dem Verein ihren Fans Mut.

„Wir haben uns seit Beginn der Pandemie immer wieder mit der Frage beschäftigt, wie wir als Verein mit dieser undurchschaubaren und nicht vorhersehbaren Situation umgehen. Dabei wurde schnell klar, wie wichtig die Vereinsarbeit für die Aktiven und die Gemeinde ist“, heißt es unter anderem. Getreu dem diesjährigen Motto „Ob im Büro oder auf dem Bau, in Eichsen ruft man laut Helau“ ist Karneval eben überall möglich – auch im Netz.

Von Maik Freitag