Schönberg

Da der Kirchenchor St. Laurentius Schönberg seit Sommer wieder proben kann – wenn auch nach wie vor in eingeschränkter Weise – möchte er in diesem Jahr auch das traditionelle Weihnachtskonzert mit dem Weihnachtsoratorium BWV 248 von Johann Sebastian Bach wieder singen. Wie im vergangenen Jahr soll diese Tradition nicht ausfallen.

Die Teile I bis III, von den insgesamt sechs bekannteren, in der die Weihnachtsgeschichte nach Lukas vorgetragen und entfaltet wird, werden wie in früheren Jahren am zweiten Weihnachtstag, 26. Dezember, um 18 Uhr in der St.-Laurentiuskirche aufgeführt. Den aktuellen Gegebenheiten folgend ist dabei die originale Besetzung etwas reduziert worden.

Solisten werden auftreten

Dennoch muss das Publikum nicht auf Flöten-, Trompeten- und Pauken-, Geigen-, Orgel- und Schalmeienklänge verzichten. Auch vier Solisten und Solistinnen werden wunderschön singen. Auf diesen Abend freut sich der Chor und das ganze Ensemble ganz besonders, gerade weil es lange Zeit unklar war, ob es endlich wieder eine solche Aufführung geben kann.

Karten zu 15 Euro gibt es in der Buchhandlung Hempel, unter www.schoenberger-musiksommer.de, sowie an der Abendkasse. Es gilt 2G plus. Möglichkeit zum Testen gibt es Montag bis Freitag zwischen 6 und 14.30 Uhr sowie Samstag, Sonntag und an Feiertagen in der Zeit von 9 bis 13 Uhr in der Corona Schnelltest-Station in der Palmberg-Halle in Schönberg.

Von Malte Behnk