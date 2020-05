Coronavirus: 16-Jährige in Wismarer Flüchtlingsunterkunft positiv getestet

Wismar

Zwar sind in Mecklenburg-Vorpommern am Montag zum ersten Mal seit März keine neuen Corona-Infektionen gemeldet worden. Abgehakt sei das Thema aber noch lange nicht. Das betonte Nordwestmecklenburgs Landrätin Kerstin Weiss ( SPD) am Dienstagnachmittag.

Aktuell gebe es vier noch infizierte Personen im Kreis. Prekär: Am 14. Mai wurde eine Jugendliche positiv auf das Coronavirus getestet, die in der Flüchtlingsunterkunft Haffburg in Wismar lebt.

Andere Bewohner der Flüchtlingsunterkunft sind bislang nicht infiziert

Wie bei ihr würden viele Infektionen nur durch Zufall erkannt, betont Kerstin Weiss. Die Jugendliche habe sich für eine Behandlung in eine Klinik begeben. Erst dort sei durch einen Abstrich die Infektion aufgefallen. Die Patientin habe keine Symptome gehabt. Alle sechs Mitglieder ihrer Familie und eine weitere Familie wurden daraufhin in eine Ausweicheinrichtung gebracht und sind nun in Quarantäne.

Zudem wurden 20 Abstrichtests von Mitarbeitern und Bewohnern der Haffburg gemacht, die als Kontaktpersonen infrage kamen. Alle Tests fielen negativ aus.

Gesundheitsamt rätselt: Was sind „schwach positive“ Fälle?

Zudem beschäftigt den Kreis seit neuestem ein weiteres Phänomen, das für Unsicherheit sorgt: Am vergangenen Freitag sei ein Patient aus Grevesmühlen „schwach positiv“ getestet worden. Diese Formulierung hat vor allem im Gesundheitsamt für Verwirrung gesorgt. „Der Test wurde in einem Labor außerhalb MVs ausgewertet. Wir haben das Landesgesundheitsamt eingeschaltet, das sich nun damit beschäftigt“, erklärt Robert Stach, Leiter des Gesundheitsamtes in Nordwestmecklenburg.

Weitere Tests hatten zwar ergeben, dass der Patient negativ sei. Jedoch könne man nicht nur ein bisschen infiziert sein, genauso wie man nicht nur ein bisschen schwanger sein könne, kommentierte Stach. Landrätin Kerstin Weiss betonte zudem, dass man bei diesen Patienten sofort die Sicherheit brauche, ob sie negativ oder positiv seien.

Insgesamt wurden in Nordwestmecklenburg bisher 82 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. Vier von ihnen sind aktuell noch infiziert. Eine Person befinde sich derzeit in stationärer Behandlung, 31 in Quarantäne. Eine Person ist in Nordwestmecklenburg an Covid-19 gestorben. Als „geheilt“ entlassen zählt das Gesundheitsamt 77 Menschen aus dem Nordwestkreis. Bisher wurden zudem 1929 Abstrichtests durchgeführt.

Von Michaela Krohn