Wismar/Rostock/Grevesmühlen/Bad Doberan

Harte Zeiten für den Automobilhandel und damit für die heimischen Autohäuser. „Die Coronakrise führte im Autohandel dazu, dass die Nachfrage nach Fahrzeugen deutlich zurückgegangen ist“, berichtet Renée Werner, Geschäftsführerin des Verbandes des Kfz-Gewerbes Mecklenburg-Vorpommern.

So gibt es kaum Laufkundschaft, weniger Telefonanfragen oder Terminvereinbarungen zu Probefahrten, die Betriebe haben zum Teil mehr als 50 Prozent Umsatzrückgang. Renée Werner: „Das stellt viele Betriebe vor eine besondere wirtschaftliche Härte. In vielen Betrieben wurde im Verkauf Kurzarbeit eingeführt, um die finanzielle Belastung zu minimieren und um Entlassungen zu verhindern.“

Dabei hatten die Autohäuser im Land vergleichsweise gute Bedingungen, mit angeschlossener Werkstatt durften sie öffnen und weiter verkaufen – im Gegensatz zu den Entscheidungen in allen anderen Bundesländern.

Grevesmühlen

„Die Situation ist schwierig“, erzählt Ulrich Martens vom gleichnamigen Autohaus in Grevesmühlen. „Wir haben das besonders im März gemerkt, da war alles weggebrochen. Wir haben erstmals in der Firmengeschichte Kurzarbeit beantragt.“ 50, 60 Prozent weniger Umsatz als üblich hatte das Unternehmen mit 28 Mitarbeitern alleine im März.

Aber: im Gegensatz zu anderen Bundesländern durften in Mecklenburg-Vorpommern Autohäuser mit angeschlossener Werkstatt weiter öffnen und verkaufen. „Das hat geholfen“, dankt Martens.

Mittlerweile hätten seine Kunden sich nun an die besonderen Umstände gewöhnt, sie halten genauso wie die Mitarbeiter die Sicherheitsmaßnahmen ein. „Die Servicemannschaft ist komplett aus der Kurzarbeit wieder rausgeholt, wir haben einen Auftragsvorlauf. Es geht wieder los!“, blickt der Unternehmer optimistisch in die Zukunft.

Leuchtende Abstandsmarkierungen im Autohaus Martens in Grevesmühlen: Serviceberater Peter Lamche im Gespräch mit Kundin Chris Bauermeister. Quelle: privat

Ulrich Martens: „Aber man merkt im Verkauf, dass viele Interessenten ihre Autokaufwünsche erst mal zurückgestellt haben. Viele Kunden arbeiten im Tourismus oder im Gastgewerbe, die trifft es natürlich richtig hart. Das ist eine Kette!“

Hansestadt Wismar

Ronny Kitzerow, Geschäftsführer des Opel-Autocenter Wismar mit Standorten in Wismar und Grevesmühlen, hat auch einen Teil seines Teams mit insgesamt 52 Angestellten in Kurzarbeit. „Aber das betrifft eher den kaufmännischen Bereich und die Verwaltung.“ Der Servicebereich hat gut zu tun.

Auch er spricht von 50 Prozent Einbußen in den letzten Monaten. Und auch jetzt sind die Kunden verhalten. „Das merken wir dann im August und September. Es kommt im Verkauf alles zeitversetzt, wir haben noch bis zu zwölf Wochen Lieferzeit.“

Das Unternehmen hat gut gewirtschaftet und könne, so Ronny Kitzerow, die Situation auffangen. „Aber es darf nicht zu lange dauern.“ Deswegen hofft er, dass die Kontaktbeschränkungen nicht zu früh gelockert werden, um eine zweite Corona-Welle zu vermeiden.

Die wäre, so der Unternehmer, für viele in der Summe dann existenziell bedrohlich. „Viele sehen nur die Momentaufnahme und denken gar nicht daran, was passiert, wenn noch mal so eine Welle kommt. Lieber jetzt noch etwas länger durchhalten und dann sicherer die Lockerungen angehen!“

Winfried Preuss, Wismar Quelle: privat

Winfried Preuss vom gleichnamigen Wismarer Autohaus: „Die aktuelle Situation ist auch bei uns sehr angespannt. Die Mitarbeiter leisten seit fast zwei Monaten Unglaubliches.“ Genauso wichtig wie Umsatz und Co: „Bis heute ist kein Mitarbeiter an diesem schrecklichen Virus erkrankt und darüber sind wir sehr glücklich!“

In den Werkstätten wird hart gearbeitet, inklusive symbolischer „Kopfstände“ und der Austausch mit Kollegen, um die wichtigsten Teile für die Reparaturen zu beschaffen. Der Vertrieb ist, so der Unternehmer, „seit Mitte März fast komplett zusammengebrochen. Das trifft uns sehr.“ Ein Teil des Teams ist in Kurzarbeit.

Seit 34 Jahren gibt es den Familienbetrieb Autohaus Preuss mit vier Werkstätten, einem Lackierbetrieb, Unfallreparaturwerkstatt, den Autohäusern und dem „Räderhotel“. Winfried Preuss: „Es ist nicht die erste Krise die wir bewältigen müssen, aber bisher die Schwierigste.“ Man arbeite „hart daran, keine von den fast 50 Arbeitsplätzen abbauen zu müssen.“

Bad Doberan

Martin Rehberg von Auto-Partner Bad Doberan: „Die Lage ist angespannt!“ Das Werkstattgeschäft sei vorhanden, aber auf geringerem Niveau als sonst. „Der Verkauf ist sehr unter Durchschnitt. Die Menschen sind zurückhaltend.“ Man spüre die Ungewissheit bei den Kunden, wie es mit dem eigenen Job und vielleicht der Kurzarbeit weitergeht. Wenn durch TÜV oder einen Unfall kein dringender Bedarf am neuen Auto besteht, wird nicht gekauft.

„Beim Gebrauchtwagenmarkt sieht es anders aus“, berichtet Martin Rehberg. Kostendeckend sei das nicht. Das komplette Team ist in Kurzarbeit. „Und wenn die Umsätze weiter auf diesem Niveau bleiben, muss man sich am Jahresende Gedanken machen.“

Er hofft auf eine neue Abwrackprämie als „Schwungrad“ für die Automobilindustrie und damit auch die Autohäuser vor Ort. „Aber so lange es unklar ist, ob es die wieder geben wird, bremst das auch. Die Kunden warten ab!“

Hansestadt Rostock

„Es ist eine Kraftprobe“, kommentiert Mike Specht vom Rostocker Autohaus Lütten Klein. Noch könne sein Unternehmen gut mit der Situation umgehen, dank Rücklagen. „Die Frage ist, wie lange das noch geht.“ Der März und April haben, so der Unternehmer, deutliche Spuren hinterlassen.

Die Nachricht, dass Restaurants wieder öffnen dürfen und auch Touristen bald wieder ins Land dürfen, hat er mit Freude aufgenommen. „Ich hoffe, dass wir mit großen Schritten wieder in die Normalität gehen. Und ich hoffe, dass der Rubel wieder ins Rollen kommt, wenn die Urlauber kommen.“

Ein Teil seines Verkaufsteams ist in Kurzarbeit. Der Neuwagenverkauf ist deutlich zurückgegangen, genauso wie der Gebrauchtwagenverkauf übers Internet in andere Bundesländer. Rabattaktionen oder ähnliches zum Ankurbeln der Verkäufe würden, so der Obermeister der Kfz-Innung für Rostock, nichts bringen.

Er hofft auf eine Art Reaktivierung der „ Abwrackprämie“ seitens der Hersteller. Wer sich einen Neuwagen kaufen möchte, überlegt wochenlang. „Aber meist hat man noch ein Auto, was läuft.“ Jetzt schieben viele die Investition nach hinten. „Mit Sonderrabatten bekommt man die Kunden dann auch nicht hinter den Ofen hervorgelockt.“

Von Nicole Hollatz