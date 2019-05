Grevesmühlen

Das Programm für die zweite Auflage des Rockmencountry-Festivals auf dem Gelände der KfL Lounge steht, am 7. Juni wird die Band „Two Country Men“ aus Wiek den Auftakt machen, Beginn: 18 Uhr. Normalerweise wäre an diesem Abend wieder Motortalk, doch im Juni ist Festival-Zeit. Stargast des Abends ist Country-Sängerin Linda Feller. Am 7. Juni wird sie nicht nur die Gäste unterhalten, es ist auch eine Autogrammstunde geplant. Karten für den Abend gibt es für 25 Euro in der KfL Lounge im Degtower Weg.

Als ganz besonderes Highlight wird Linda Feller an diesem Abend eine Hommage an ihren Freund Gunter Gabiel spielen. „Als besonderer Gänsehautmoment wird dabei sein, dass Gunters Stimme vom Band kommen und Linda live ihren Part singen wird“, teilen die Veranstalter mit. Den Song hatten die Musiker noch vor dem Rod Gunter Gabriels eingespielt.

Alle Infos zum Festival gibt es auch auf der Internetseite des Rockmencountry-Festivals.

Michael Prochnow