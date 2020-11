Grevesmühlen

Ein älteres Ehepaar aus der Wohnanlage Alte Schäferei in Grevesmühlen hat sich mit Covid 19 infiziert. Wie das Gesundheitsamt des Landkreises erklärte, seien die Fälle am Mittwoch gemeldet worden, in diesem Zusammenhang hätten sich auch zwei Mitarbeiter eines Pflegedienstes infiziert. Bei dem Ehepaar handelt es sich nach Angaben von Irene Urbach, Pflegedienstleiterin bei Awo Soziale Dienste in Grevesmühlen, die unter anderem in der Wohnanlage Bewohner betreuen, um Personen, die über 90 Jahre alt sind.

„Sie haben zum Glück nur leichte Symptome.“ Zwei ihrer Mitarbeiter, die sich vermutlich bei dem Ehepaar angesteckt haben, seien derzeit krankgeschrieben. Infiziert worden sei das Ehepaar vermutlich über ein Familienmitglied. Seit Bekanntwerden der Infektion seien die Pflegekräfte nur noch in Vollschutz dort tätig, so Irene Urbach. „Wir tun alles, was möglich ist, um Ansteckungen zu verhindern. Die Infektion der Kollegen erfolgte wahrscheinlich zu einem Zeitpunkt, als wir noch nicht über den Covid 19-Fall informiert worden waren.“

Die Alte Schäferei am Tannenberg in Grevesmühlen ist keine Pflegeeinrichtung im üblichen Sinn, sondern eine Wohnanlage, in der die Bewohner als normale Mieter leben. Pflegedienste wie die Awo übernehmen im Auftrag der Bewohner die Betreuung. „Deshalb ist es auch in der Verantwortung des Gesundheitsamtes, in der Wohnanlage dafür zu sorgen, dass die Infektion sich nicht weiter ausbreitet“, so Irene Urbach. „Wir tun natürlich von unserer Seite alles dafür, dass Bewohner und Mitarbeiter sicher sind.“ Der Vollschutz der Mitarbeiter sei dabei eine von vielen Maßnahmen.

