Covid 19-Impfungen für Kinder: So schwierig ist es in Grevesmühlen

Grevesmühlen

Seit Jahresbeginn können auch Kinder unter 12 Jahren gegen Corona geimpft werden. Laut Gesundheitsministerium würden die Kinderarztpraxen diese Aufgabe übernehmen. So die offizielle Version.

In Grevesmühlen allerdings gibt es ein Problem. Denn die einzige Kinderarztpraxis in der Stadt, die zur Medizinisches Versorgungszentrum Grevesmühlen GmbH gehört, bietet auf Nachfrage keine Corona-Impfungen für Kinder an. Warum, ist unklar.

Wie inzwischen mehrere Eltern am OZ-Telefon bestätigt haben, habe die Nachfrage bei anderen Kinderärzten, beispielsweise in Wismar ergeben, dass dort aufgrund der hohen Nachfrage dort nur Kinder die Impfungen erhalten würden, die auch dort als Patient geführt würden. In den regulären Hausarztpraxen steht kein Kinder-Impfstoff zur Verfügung.

Gesundheitsamt setzt auf die Kinderarztpraxen

Wie die Nachfrage beim Gesundheitsamt des Landkreises Nordwestmecklenburg ergibt, sei es bislang vorgesehen, dass tatsächlich nur die Kinderarztpraxen das Impfen der Jungen und Mädchen unter 12 Jahren übernehmen. Der Fall aus Grevesmühlen sorgt deshalb für Erstaunen.

Weiter heißt es: „Natürlich kann der Landkreis keinem Arzt Vorschriften machen, der eine solche Regelung in seiner Praxis aufstellt. Vor dem Hintergrund der gemeinsamen Impfanstrengung und der großen und wichtigen Rolle, die niedergelassenen Ärzten in der Impfkampagne zukommt, ist dies aber außerordentlich bedauerlich.“

Denn auch über die Impfhotline des Landes können Eltern derzeit keine Termine für ihre Kinder vereinbaren, wenn diese nicht mindestens 13 Jahre alt sind.

Informationen gibt es beim Impfstützpunkt Wismar

„Bislang hat der Impfstützpunkt in Wismar deshalb für diese Altersgruppe keine Impfkontingente freigegeben, denn dafür müsste aufgrund anderer Anforderungen auch eine eigene Impfstraße betrieben werden“, teilt die Pressestelle des Landkreises Nordwestmecklenburg weiter mit.

Bislang seien im Online-System des Landes weniger als 30 Anfragen nach Terminen im Impfstützpunkt unter 12 Jahren vermerkt, die direkte Nachfrage scheint also gering zu sein. Allerdings schließt Nordwestmecklenburg die Einrichtung einer „Kinder-Impfstrecke“ nicht aus.

„Aktuell gibt es auch Planung für die Unterstützung weiterer Impfaktionen mit genau dieser Zielgruppe.“ Wer Fragen zu dem Thema hat, kann sich jederzeit per Email an den Impfstützpunkt wenden, auch zum Thema Kinderimpfung. Die Adresse lautet: impfen@nordwestmecklenburg.de.

Impftermine in Nordwestmecklenburg Die nächsten Termine für Impfungen (für Erwachsene): 5. Januar: Feuerwehrgerätehaus, Agnes-Karll-Str. 46 in 19205 Gadebusch, (14-18 Uhr, ohne Terminanmeldung) 6. Januar: Rathaus Neukloster, Hauptstraße 27, 23992 Neukloster, (14-18 Uhr, ohne Terminanmeldung) 7. Januar: Luise-Reuter-Saal, Kirchplatz 5, 23936 Grevesmühlen, (10-18 Uhr, ohne Terminanmeldung) Termine 2. Januarwoche 10. Januar: Palmberghalle, Rudolf-Hartmann-Str. 2a, 23923 Schönberg, (14-18 Uhr, ohne Terminanmeldung) 11. Januar: Luise-Reuter-Saal, Kirchplatz 5, 23936 Grevesmühlen, (10-18 Uhr, nach vorheriger Terminanmeldung über die Landeshotline bzw. das Online-Portal) 12. Januar: Feuerwehrgerätehaus, Agnes-Karll-Str. 46 in 19205 Gadebusch, (14-18 Uhr, ohne Terminanmeldung) 13. Januar: Rathaus Neukloster, Hauptstraße 27, 23992 Neukloster, (14-18 Uhr, ohne Terminanmeldung) 14. Januar: Luise-Reuter-Saal, Kirchplatz 5, 23936 Grevesmühlen, (10-18 Uhr, ohne Terminanmeldung)

Die Alternative für die Eltern in Grevesmühlen ist die Aktion in der kommenden Woche, die mehrere Arztpraxen unter Federführung von Dr. Fabian Holbe aus Neuburg mit Unterstützung des Landkreises initiiert haben. Zwei sogenannte Kinderimpftage in Wismar und Grevesmühlen werden am 12. und 14. Januar angeboten. Das Angebot ist speziell für Mädchen und Jungen im Alter zwischen 5 und 11 Jahre gedacht. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Kinderimpftag am 14. Januar in Grevesmühlen

Die erste Aktion findet am Mittwoch, 12. Januar, im Wismarer Rathaus (Am Markt 1) von 16 bis 19 Uhr statt, die zweite am Freitag, 14. Januar, von 15 bis 18 Uhr im Luise-Reuter-Saal in Grevesmühlen (Kirchplatz 5). Durchgeführt werden die Erstimpfungen von niedergelassenen Ärzten und Ärztinnen, Mitarbeitern des Impfstützpunktes des Landkreises sowie der Kinderklinik des Sana-Hanseklinikums in Wismar.

Mit dabei sind die Kinderarztpraxen Weise/Kujat und Anderson, die Hausarztpraxis Neuburg sowie Dr. Gert Müller. Gespritzt wird mit dem Kinderimpfstoff von Biontech. Der Wiederholungstermin wird vor Ort mitgeteilt. Ältere Kinder können zu diesen Terminen nicht geimpft werden, da ausschließlich der Kinder-Impfstoff für die jüngeren vor Ort zur Verfügung steht.

Mitzubringen sind die Gesundheitskarte und möglichst auch der Impfausweis. Die Impfung erfolgt in Anwesenheit eines Sorgeberechtigten. Die Ständige Impfkommission empfiehlt Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren mit Vorerkrankungen die Impfung gegen Covid-19. Bei Wunsch können auch Kinder ohne Vorerkrankung geimpft werden.

Von Michael Prochnow