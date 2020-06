Dorf Mecklenburg/Grevesmühlen

Mit einem Knopfdruck sorgt David Corleis dafür, dass die bunten Lichter der Spielautomaten wieder blinken. Schon wirkt es nicht mehr ganz so düster in dem kleinen Raum im Casilino in Dorf Mecklenburg. Normalerweise wären die fünf Automaten jetzt wohl mit Leuten besetzt, die in regelmäßigen Abständen ihr Kleingeld in den Automaten stecken und auf den großen Gewinn hoffen. Doch gewonnen hat hier seit Monaten niemand mehr.

Vor allem nicht Corleis, Geschäftsführer der Casilino-Gruppe Mecklenburg-Vorpommern. Seit dem 18. März sind seine Casinos im ganzen Land geschlossen. Unter anderem das Casilino in Grevesmühlen. Nun erwägt Corleis sogar eine Klage gegen die Landesregierung. „Es geht mir darum, festzustellen, ob die Landesregierung richtig gehandelt hat oder nicht.“ Eines sei nämlich sicher: Auch seine Branche erfülle einen gesellschaftspolitischen Auftrag. „Es kommen Menschen aus allen gesellschaftlichen Schichten zu uns.“

Kein Verständnis für Dauer der Schließungen

Anfangs habe Corleis noch Verständnis für die Schließungen gehabt. „Ich habe Corona immer sehr ernst genommen. Das ist kein Spaß und ganz bestimmt keine normale Grippe.“ Doch seit ein paar Wochen kann er über die Maßnahmen der Regierung nur noch den Kopf schütteln. Während er zumindest seine Hotels am 17. Mai wieder öffnen konnte, blieben die Spielhallen geschlossen.

Anfang dieser Woche endlich die erlösende Pressekonferenz der Landesregierung: Auch Spielhallen dürfen nun wieder öffnen. Eine Nachricht, mit der Corleis gerechnet hatte. Obwohl er nun plane, seine Casilinos im Land ab dem 15. Juni wieder zu öffnen, sei allzu große Freude noch nicht aufgekommen. „Ich frage mich, warum das so lange gedauert hat?“

Stigmatisierung einer Branche?

Bereits am 11. Mai habe er eine Mail an Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) geschickt, in welchem er das Hygienekonzept, das er zusammen mit seinen Mitarbeitern ausgearbeitet hatte, vorstellte. Bis heute habe er keine Antwort erhalten.

Während die Corona-Regelungen in der Folge gelockert wurden und Händler, Cafés, Hotels und Restaurants nach und nach wieder öffneten, blieben die Spielhallen weiterhin dicht. Corleis nahm das als Anlass, eine Einzelpetition zu starten, die er am 8. Juni an den Petitionsausschuss sandte. In seiner Petition bezeichnet er das Vorgehen der Landesregierung als „reine Willkür und Amtsmissbrauch durch die Verantwortlichen“. Zudem schreibt er, die fortlaufende Zwangsschließung der Spielhallen sei eine Stigmatisierung der gesamten Branche und ein Verstoß gegen das Grundgesetz.

Klage abhängig von Antwort auf Petition

Vom Innenministerium in Schwerin heißt es dazu, man habe sich zusammen mit Vertretern der Kommunen und der Sozial- und Wirtschaftspartner darauf verständigt, den MV-Plan gemeinsam im Lichte des Infektionsgeschehens stetig weiterzuentwickeln. Beschränkungen des öffentlichen Lebens sollten nur so lange und so weit gelten, wie sie aus medizinischer Sicht notwendig sind. Aufgrund der beständig positiven Entwicklung der letzten Wochen und des Vorliegens überzeugender Schutz- und Hygienekonzepte seien ab dem 15. Juni weitere Lockerungen möglich, unter anderem die Öffnung von Spielhallen unter Auflagen.

Trotz der Aussicht auf die Wiedereröffnung seiner Casilinos in Grevesmühlen und an anderen Orten im Land erwägt Corleis nun rechtliche Schritte gegen die Regierung, die er bereits in seiner Petition ankündigt. Dabei spiele die Wiedereröffnung keine Rolle. „Ich werde die Antwort vom Petitionsausschuss abwarten und je nach Antwort entscheiden, ob eine Klage notwendig ist.“

Hygienekonzept in Casinos gut umsetzbar

Vorbereitet auf die Wiedereröffnung seien sie in Grevesmühlen und den anderen Casilino-Standorten indes schon lange, sagt Corleis. Es sei von Anfang an kein Problem gewesen, die notwendigen Hygienemaßnahmen umzusetzen. „Die Spieler haben bei uns schon vor Corona hinter Trennwänden und mit genügend Abstand voneinander gesessen“, erzählt er.

Ab Montag solle dann das Hygienekonzept greifen, welches Corleis und seine Mitarbeiter gemeinsam entworfen haben. Das sogenannte Ampelsystem sei in allen Einrichtungen der Casilino-Gruppe installiert. Zentraler Bestandteil: eine grüne, eine gelbe und eine rote Zone, in denen unterschiedliche Hygienemaßnahmen und Abstandsregelungen umzusetzen sind. „So kann jeder Gast leicht erkennen, wo welche Bestimmungen herrschen“, erklärt Corleis.

Von Flemming Goldbecher